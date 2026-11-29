Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и за страната си.

С тези думи министър-председателят и председател на „Прогресивна България“ Румен Радев се обърна към участниците в семинара в Банско на новоучредения Национален младежки съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“, цитирани от БТА.

Събитието събра 250 младежи от цялата страна. В семинара участваха също председателят на Народното събрание и заместник-председател на „Прогресивна България“ Михаела Доцова, председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и заместник-председател на партията, народният представител от „Прогресивна България“ и заместник-председател на партията Емине Гюлестан, вицепремиерът Иво Христов и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Премиерът Румен Радев отбеляза, че участващите в семинара младежи вдъхват много сила, енергия и кураж. Той подчерта, че е изключително важно какво мислят младите хора за това каква България искат.

„Следващият въпрос е как заедно да постигнем тази България, за която младите хора мечтаят. Радвам се, че вече има хора, които ясно осъзнават, че пътят не е в личното благополучие. След като сте тук и имате амбицията, интереса и решителността, това означава, че сте прозрели най-важната истина – че може да има успех в страната ни и вие да искате да живеете в нея, само ако вложите и обедините вашата младежка енергия в общата идея как да направим България много по-добро място за живеене, много по-уютен дом за всички нас“, заяви министър-председателят.

„Сигурен съм, че като успешни млади хора ви е минавала мисълта как да продължите – или да напуснете страната, или да останете и да се борите. Защото най-голямото съперничество, най-голямата борба, която се води в света, не е за ресурси, не е за редки метали, не е за изкуствения интелект, не е за петрол. Тя вече е за най-важния капитал – младите таланти", каза премиерът. Вие сте безценен капитал, заяви Радев.

Успешните млади хора в България сте подложени на изкушението да отидете там, където именно този капитал е силно търсен. Но мога да ви уверя, че най-важното е един ден, оставайки в България, вие да кажете: „Аз допринесох за развитието на своята родина“. Няма по-голямо удовлетворение от това и се радвам, че сте тук, осъзнали тази задача и своята роля в нея“, каза Румен Радев.

Той подчерта, че това е и голямата задача на правителството – да създаде условия младите хора да развият своя потенциал именно тук, в своята родина.

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