Желязков: Самолетът на Фон дер Лайен не е бил цел на смущенията с GPS сигнала, ситуацията няма защо да се разследва

Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза пред журналисти в Бургас министър-председателят Росен Желязков.

Коментарът му е по повод информацията за инцидент със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив на 31 август.

От правителствената информационна служба вчера съобщиха, че при подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от Ръководство въздушно движение незабавно са предложили алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства.

"Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала фон дер Лайен. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заявиха говорителките на Европейската комисия Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен.

Приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GSP сигналът на самолета на председателя на ЕК не се е губил в нито един момент от полета.

Премиерът Росен Желязков обясни, че още от 2022 г., от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни включват т.нар. радиоелектронна война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър.

"Това се наблюдава през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това са интерференции, защото се въздейства на радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над Земята", коментира още премиерът.

Той посочи, че тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, каза премиерът.

"Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези проколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод", допълни Росен Желязков.

По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война.

"За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти", допълни премиерът.

Той коментира и официалното посещение на делегацията на коалиция "БСП-Обединена левица" в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров. Желязков посочи, че е разбрал за посещението от медиите.

"От медиите разбрах, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов са в Китай. Те са в отпуск, но видях, че са на официално партийно посещение", каза Желязков.

Той уточни, че двамата представители на правителството не са командировани от него или Министерският съвет, които нямали нищо общо с визитата.

"Предполагам, че като сходни социалистически партии обменят вероятно партиен опит", отговори Желязков, попитан какво правят Зафиров и Желязков в Китай.

Вчера от пресцентъра на БСП съобщиха, че официална делегация, водена от лидера на партията Атанас Зафиров, е на официално посещение в Китай. Част от нея са още заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.