Делегация на БСП в Китай, реди се на парада в Пекин до Путин и Ким

Днес започна официалното посещение на делегацията на коалиция “БСП-Обединена левица” в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от партията.

По покана на Китайската комунистическа партия българските социалисти ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

На парада в Пекин ще присъстват руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

Днес делегацията ще посети провинция Шандун, където е предвидено посещение на завод за строителство на железопътни линии и магистрали, участвал в изграждането на жп линията Белград-Будапеща.

Социалистите ще проведат и срещи с партийни ръководители от провинцията, допълват още от столетницата.