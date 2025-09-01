Делегация на БСП в Китай, реди се на парада в Пекин до Путин и Ким

OFFNews 01 септември 2025 в 13:09 459 2
Атанас Зафиров в Китай, води делегация на БСП

Снимка БСП
Бг социалисти на посещение в Китай

Днес започна официалното посещение на делегацията на коалиция “БСП-Обединена левица” в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от партията. 

По покана на Китайската комунистическа партия българските социалисти ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

На парада в Пекин ще присъстват руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.  

Днес делегацията ще посети провинция Шандун, където е предвидено посещение на завод за строителство на железопътни линии и магистрали, участвал в изграждането на жп линията Белград-Будапеща.

Социалистите ще проведат и срещи с партийни ръководители от провинцията, допълват още от столетницата. 

    Муню

    01.09 2025 в 13:31

    Какви социалисти са са тия? Милионери с деца в западните държави!!!
    Копейка, ти изтърва полета ли?

    случайно прочетох

    01.09 2025 в 13:30

    Урсула в София, Зафиров в Пекин. И в други държави от ЕС има социалисти, но не са руски подлоги.
    Нинова (вечна ѝ слава) съсипа столетницата, ама Зафиров ще я кремира и зарови!
     
