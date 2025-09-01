Делегация на БСП в Китай, реди се на парада в Пекин до Путин и Ким

Днес започна официалното посещение на делегацията на коалиция “БСП-Обединена левица” в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от партията.
По покана на Китайската комунистическа партия българските социалисти ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.
На парада в Пекин ще присъстват руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.
Днес делегацията ще посети провинция Шандун, където е предвидено посещение на завод за строителство на железопътни линии и магистрали, участвал в изграждането на жп линията Белград-Будапеща.
Социалистите ще проведат и срещи с партийни ръководители от провинцията, допълват още от столетницата.
5020
2
01.09 2025 в 13:31
Копейка, ти изтърва полета ли?
20429
1
01.09 2025 в 13:30
Нинова (вечна ѝ слава) съсипа столетницата, ама Зафиров ще я кремира и зарови!
