FlightRadar: GPS сигналът от самолета на Фон дер Лайен не е изчезвал

Приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GPS сигналът на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен не се е губил в нито един момент от полета.

Виждаме медийни репортажи за намеса в GPS-а, засегнала самолета на Урсула фон дер Лайен до Пловдив, България. Според някои репортажи самолетът е бил в режим на изчакване около час.

Ето какво можем да заключим от нашите данни:

- Полетът е бил планиран с продължителност 1 час и 48 минути. Продължил е 1 час и 57 минути.

Транспондерът на самолета е отчитал добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането.