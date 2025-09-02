FlightRadar: GPS сигналът от самолета на Фон дер Лайен не е изчезвал

OFFNews 02 септември 2025 в 12:48 1409 3
Маршрутът на полета

Снимка Карта - FlightRadar
Маршрутът на полета

Приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GPS сигналът на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен не се е губил в нито един момент от полета.

Виждаме медийни репортажи за намеса в GPS-а, засегнала самолета на Урсула фон дер Лайен до Пловдив, България. Според някои репортажи самолетът е бил в режим на изчакване около час.

Ето какво можем да заключим от нашите данни:

- Полетът е бил планиран с продължителност 1 час и 48 минути. Продължил е 1 час и 57 минути.

Транспондерът на самолета е отчитал добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането.

Във връзка с последвали въпроси под поста, от FlightRadar правят и уточнение:

Сигналът на транспондера, предаван от самолета, съдържа NIC стойност.
NIC стойността кодира качеството и последователността на навигационните данни, получени от самолета.
Flightradar24 използва тези NIC стойности, за да създаде карта на GPS смущенията на https://flightradar24.com/data/gps-jamming.
Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добра NIC стойност от излитането до кацането.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4246

    3

    БотоксПутю

    02.09 2025 в 14:18

    -0
    +0
    И ще се посочи ли първичният източник на вчерашната, очевидно "фейк" информация, стигнала чак до Брюксел и обявена от говорителката на ЕС?

    4246

    2

    БотоксПутю

    02.09 2025 в 14:10

    -0
    +0
    Писаха, че цял час търсили по въпросните карти къде е пловдивското летище и на края го намерили и призимили Урсула жива и здрава.

    4246

    1

    БотоксПутю

    02.09 2025 в 14:04

    -0
    +0
    Значи пилотите не са разпънали хартиените карти да се ориентират къде да кацнат, както бе съобщено вчера.
     