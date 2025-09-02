FlightRadar: GPS сигналът от самолета на Фон дер Лайен не е изчезвал

Приложението на проследяване на движението на самолетите в реално време FlightRadar обяви, че противно на репортажите в медии, GPS сигналът на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен не се е губил в нито един момент от полета.
Виждаме медийни репортажи за намеса в GPS-а, засегнала самолета на Урсула фон дер Лайен до Пловдив, България. Според някои репортажи самолетът е бил в режим на изчакване около час.
Ето какво можем да заключим от нашите данни:
- Полетът е бил планиран с продължителност 1 час и 48 минути. Продължил е 1 час и 57 минути.
Транспондерът на самолета е отчитал добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането.
Във връзка с последвали въпроси под поста, от FlightRadar правят и уточнение:
Сигналът на транспондера, предаван от самолета, съдържа NIC стойност.
NIC стойността кодира качеството и последователността на навигационните данни, получени от самолета.
Flightradar24 използва тези NIC стойности, за да създаде карта на GPS смущенията на https://flightradar24.com/data/gps-jamming.
Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добра NIC стойност от излитането до кацането.
02.09 2025 в 14:18
02.09 2025 в 14:10
