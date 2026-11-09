Проданов не вижда причина Гълъб Донев да подаде оставка

Не знам какво е обсъждано, но в официалната кореспонденция с Европейската комисия и в проекта за бюджета, който представихме, промени с вноските по втория пенсионен стълб няма, каза председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Константин Проданов от "Прогресивна България" в ефира на "Денят започва" по БНТ

Повод за напрежението е разкритието на "Да, България", че МФ е изготвило две различни версии на писмо с един и същ изходящ номер от 2 ноември 2026 г., изпратено до Европейската комисия. В първоначалния (неофициален) вариант се предлагаше временно пренасочване на част от осигурителната вноска за втора пенсия към НОИ с цел запълване на дефицита в държавния бюджет.

"В момента, в който се развихри цялото вълнение около това, аз и колегите свикахме трибунка и казахме: „Такова нещо не е планирано и не се планира", каза Проданов. Той поясни, че "планиране означава конкретно намерение, което намира съответното отражение в политически документи".

Той не знае какво е било обсъждано на експертно ниво и смята, че трябва да се обсъждат идеи във всяко министерство, а ролята на политическото ръководство е да пресее тези идеи и да прецени.

"Не е възможно аз да знам за всяка идея, която се обсъжда във всяко министерство. В официалния документ до ЕК такова нещо няма. Ако искахме да го предложим, щяхме да го направим", допълни той.

Според него опозицията "се опитва с два листа да покрият 500 страници одити на Сметната палата".

"Няма значение каква работна комуникация е имало, ако решението го няма в бюджета", каза Проданов и допълни, че не вижда за какво финансовият министър Гълъб Донев трябва да подава оставка.

На въпрос за новия дълг, който се предвижда в предстоящия бюджет, Проданов отговори, че когато "бюджетът е на дефицит, няма с какво той да бъде покрит, освен с нов дълг. По негови думи една голяма част от всички стари разходи ще бъдат изплатени".

Порданов съобщи още, че са направени 5000 съкращения в администрацията и предстоят още около 2500.

"За първи път от 2016 година имаме намаляване на администрацията – истинска административна реформа. В допълнение към съкращенията и оптимизациите, които бяха направени тази година, имаме нови 5000 съкращения, 2000 от тях в МВР. Наред с това имате публични дружества, в които ще има оптимизации с още около 2500 души. Това са много сериозни реформи в тази посока. Другият ключов момент е, че въпреки тежката процедура по свръхдефицит, в която сме, за първи път от 17 години, ние успяваме да намерим, според мен, оптималния баланс между това да не крушира икономиката, като затегнем колана прекалено силно, тоест да насърчим инвестициите, да преориентираме двигателя на растежа от вътрешно потребление, базирано на заеми, както беше преди, към инвестиции и висока добавена стойност. И на фона на всичко това да предложим един много солиден социален пакет и политика по доходите, за които се надявам да можем да говорим повече", каза още той.

Това е финансовата стабилност, която е възможна в настоящите условия, предвид последните пет- шест години на финансова безотговорност, фискален разгул и вакханалия, посочи той.

Вчера в ефира на 120 минути по bTV съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска оставката на Гълъб Донев.

„Има два проблема. Първият е, че толкова важна тема е била коментирана с ЕК, без да бъде обсъдена с българските граждани. Вторият е, че управляващите излъгаха многократно. Първо, след като Божидар Божанов разкри новината на 3.11. сутринта, бяхме обвинени, че създаваме фалшиви новини. След това се говореше, че някакви експерти са комуникирали с ЕК, но това било едва ли не неофициално. След това се разбра, че самият Гълъб Донев е комуникирал с ЕК, но излъга, че има само едно писмо,“ заяви Мирчев. „Г-н Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис се превърна във фарс. Направихте така, че това, на което има право на хората – да знаят какво става с техните пенсии, да го скриете от тях. Излъгахте хората. Вашето трето писмо трябва да е с днешна дата и да е до премиера Румен Радев. С едно единствено изречение: Подавам оставката си като финансов министър.”

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