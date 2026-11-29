Ученически автобус и стотици автомобили са блокирани в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра, съобщи БНТ.

Движението в посока Мездра е спряно от часове.

Причината са аварирали тежкотоварни автомобили в района, заради които и снегопочистващата техника е останала блокирана и не може да продължи работата си.

Главният път Шумен – Силистра, както и пътната отсечка от Нови пазар към Никола Козлево, са затворени за движение заради силни снегонавявания, съобщи МВР в Шумен.

Екипи са евакуирали семейство, което е пътувало с лек автомобил по пътя между селата Върбяне и Правенци. В друг случай е оказана помощ на мъж, пътувал с лек автомобил по пътя между селата Велино и Живково. Закъсал е и автомобил в района на село Сливак, като пътниците са били транспортирани на безопасно място. Обстановката остава усложнена заради зимните условия и навяванията.

Заради силното вълнение и бурния вятър през нощта морето заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово“. Преминаването в района е изключително опасно.

Автобусите по линии № 61 и № 66, които обслужват пътуванията до Витоша, няма да се движат днес. Причината е усложнената зимна обстановка, натрупаната снежна покривка и опасността от заледяване на пътните настилки, съобщиха от Столична община.

Промяна има и в движението на автобусна линия № 63. Тя ще се движи по съкратен маршрут, като крайната ѝ спирка ще бъде „Бялата чешма“.

Временната организация е въведена с оглед безопасността на пътниците и ще остане в сила до почистването на пътищата и осигуряването на условия за безопасно преминаване на автобусите.

Причина за затрудненията са очакваните интензивни снеговалежи, както и рискът от образуване на поледици. Преди снеговалежа в района са паднали дъждове, а последвалото застудяване създава допълнителни предпоставки за заледяване.

От Столична община напомнят, че пътищата на територията на Природен парк „Витоша“ не се обработват със сол и химически препарати.

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