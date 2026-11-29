Десетки села останаха без ток поради метеорологичната обстановка в страната.

Предимно малки населени места са с нарушено електрозахранване в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково към 14 ч. днес. Причините за авариите са снеговалеж, силен вятър в определени райони, много паднали дървета и клони, в резултат на което са скъсани въздушни електропроводи от мрежа средно и ниско напрежение, съобщиха за обстановката към ранния следобед днес с електроподаването от „Електроразпределение Юг“ .

Сред основно засегнатите са област Пловдив, където общо 83 населени места частично или цялостно имат нарушено електрозахранване. По-голямата част от тях са в планинската част на областта. В област Смолян общо 44 населени места и в област Хасково – 45 населени места имат нарушено електрозахранване.

Шест населени места в община Карлово също са без електричество, съобщават от общината на страницата си във Фейсбук.

И в община Трън около десет села са без електрозахранване заради продължаващия снеговалеж, съобщи по-рано БТА. Информацията за броя на населените места е предварителна, тъй като все още не са установени контакти с всички кметски наместници.

Нарушено е електроснабдяването в селата Дянково, Раковски и Киченица в община Разград. Екипи на електроснабдителното дружество са на място и работят по отстраняването на авариите, съобщиха от общинската администрация.

Оттам допълват, че общинските пътища са проходими при зимни условия, а информация за бедстващи хора на този етап няма.

Заради падналия сняг в момента няма електрозахранване в селата Домлян, Горни Домлян, Мраченик и Пролом, в части от село Бегунци и в град Баня.

От „Електроразпредeление Юг“ са ангажирали допълнителен брой екипи за справяне с аварийната обстановка. Общо над 130 екипа продължават възстановителните дейности по засегнатите електропроводи във всички области. Всички групи са подготвени с необходимата техника и материали, включително специализирана техника и механизация 4Х4, вкл. моторни шейни с цел достъп до местата на повредите.

В „Електроразпредeление Юг“ функционира и Кризисен щаб за координация на възстановителните дейности. Дружеството е в пряка връзка с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Министерство нa енергетиката и местните власти.

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