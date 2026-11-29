Изпълнителният съвет на ПП „Демократи за силна България" прие следната резолюция, в която поставя пред демократичната опозиция цел "да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев" с ясна дългосрочна програма и визия за бъдещето на България".

В резолюцията се казва:

1. Поставя пред ДСБ и демократичната опозиция две основни цели:

– да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да разруши националния консенсус за сигурност и просперитет, основан на европейското членство, баланса на властите и разумната финансова и икономическа политика;

– да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев" с ясна дългосрочна програма и визия за бъдещето на България.

2. Отчита, че никоя политическа партия не може да постигне тези цели сама, и заявява готовността на ДСБ да участва в общо усилие за изграждане на широка демократична платформа, обединяваща партии и граждански организации. В рамките на тази платформа ДСБ ще отстоява категорично десните икономически идеи и ценностите на европейското единство.

3. Подчертава, че важен етап към постигане на тези цели са местните избори през 2027 г.

В тази връзка възлага на Националното ръководство и на Националния изборен щаб:

– в срок до края на януари 2027 г., съвместно с местните структури на партията, да оценят възможностите за партньорство на общинско ниво с други организации и с авторитетни представители на гражданското общество;

– незабавно да започнат разговори: на първо място с партньорите от „Демократична България", а също с други демократични формации, граждански организации, действащи демократични кметове и общински съветници;

– след анализ на предложенията на общинските организации и проведените партньорски разговори, и най-късно до края на април 2027 г. да организират форум на партията или колективен коалиционен формат, който да вземе решение за явяването на местните избори.

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