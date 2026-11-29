Силното морско вълнение нанесе щети по крайбрежната алея на северното пристанище в Стария Несебър.

Вълните са изтръгнали част от павираната настилка и са разхвърляли каменни блокове по пешеходната зона, видя репортер на БТА.

Паветата са разпръснати по протежението на крайбрежния участък, както и на част в общинския паркинг до пристанището. Преминаването по засегнатите участъци е затруднено.

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