Силното морско вълнение нанесе щети по крайбрежната алея на северното пристанище в Стария Несебър.
Вълните са изтръгнали част от павираната настилка и са разхвърляли каменни блокове по пешеходната зона, видя репортер на БТА.
Паветата са разпръснати по протежението на крайбрежния участък, както и на част в общинския паркинг до пристанището. Преминаването по засегнатите участъци е затруднено.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Пътници от влака София-Варна са блокирани без храна и вода цяла нощ
Терзиев: Поемете лична отговорност за почистването на снега, критики от дивана не важат
Всеки млад човек трябва да е отговорен за себе си, но и за страната си, каза Радев