Община Созопол призовава гражданите да запазят спокойствие и да не се приближават до заседналия танкер "Кайрос". Към момента няма данни за непосредствена опасност за населението.

От Общината посочват, че ситуацията се следи от компетентните държавни институции, които координират действията по овладяване на аварията. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев е в постоянна комуникация с отговорните институции и следи развитието на ситуацията.

Общината е в готовност да съдейства с всички действия в рамките на своите правомощия, като приоритет е опазването на живота и здравето на хората, морската среда и крайбрежието, се посочва в съобщението.

От местната администрация призовават гражданите да не се приближават до района на аварията и да спазват указанията на компетентните служби.

Танкерът "Кайрос" заседна снощи югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията корабът е започнал да дрейфува, след като котвата му не е задържала.

Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула – Бургас около 18:00 часа. В 19:55 часа корабът е заседнал край Созопол. На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия – вятър до 20–24 метра в секунда и морско вълнение 4–5 бала.

Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" координира необходимите действия.

Това е поредната аварийна ситуация с "Кайрос" в български води. През декември 2025 г. танкерът беше изоставен край Ахтопол, след като е поразен от дронове в Черно море и е загубил възможността да се придвижва самостоятелно. След сложна операция, за която правителството осигури 1,2 млн. лева, корабът беше изведен от района на Ахтопол и на 15 декември 2025 г. беше отведен до Бургаския залив. Снощи, 28 ноември, при силния вятър и бурното море корабът е започнал да дрейфува в посока Созопол, където е заседнал до скали.

Община Созопол заявява, че ще информира своевременно за развитието на ситуацията и предприетите мерки и призовава гражданите да се доверяват на официалната информация по случая.

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