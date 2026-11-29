Очаквам всеки момент от Банско, където е академията на "Прогресивна България", да бъде обвинено предишното управление за снеговалежа и за непочистените пътища. И за ада, който е по нашите пътни артерии, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Нито едно от нещата, които обещаха „Прогресивна България“, не се случва. Радев ви лъга през цялата кампания. Когато ГЕРБ се върне във властта, незабавно ще бъдат отменени новите данъчни тежести и ще бъде спряно неоснователното поскъпване на горивата, каза още Борисов, който е в Смолян за поредната академия "Новите умове".

ЕК опроверга Радев – глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. От отговора на Комисията за БНР става ясно, че България изпълнява критериите за приемане на еврото, като оценката се основава на данни, потвърдени от Евростат и Европейската централна банка. На кое да вярваме сега? На това, което казва ЕЦБ, ЕК, комисарите, Съветът, ЕП или на някои бивши комунисти, които в момента са заели разни постове, излъгвайки народа на последните избори?, продължава Борисов.

По думите му правителството на Радев е излъгало и че данъци няма да се вдигат. Вдигат данъците върху ваучерите за храна, върху разходите, ДДС за новите жилища. Нищо няма да съберат от данък свръхпечалба – това ще удари всеки българин. Толкова са некадърни, че преписаха дословно глобите, които ако са били 3 000 лева ги направиха механично на 3 000 евро. Както магазините направиха с цените! На ракията посегнаха. Ще карат баби и дядовци по селата да правят фирми за домашната им ракия, възмути се лидерът на ГЕРБ.

Обещаваха и че няма да дават пари за Украйна. Е, случи се. Радев подпомогна заема за Украйна, но пред българската публика обяснява, че парите няма да са за оръжия. Европейците много добре го разделиха, но парите отиват в една сметка, обясни той.

Борисов коментира и, че положението в Черно море вече е критично – убиват търговията и туризма. Горивата поскъпват без основание, въпреки че рафинерията и петролът са наши. Токът също поскъпва, а предложението ни църкви, манастири, джамии, читалища и училища да плащат по битови цени беше отхвърлено, припомни Бойко Борисов.

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