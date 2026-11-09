Финансовият Гълъб снесе още 100 милиона евро нов дълг

OFFNews 09 ноември 2026 в 08:47 5263 7
Гълъб
Гълъб Донев.

Държавата планира да заеме още 100 млн. евро от вътрешния пазар. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка за предстоящ аукцион на държавни ценни книжа, насрочен за 9 ноември.

Министерството на финансите ще предложи на инвеститорите облигации със срок от 10 години и годишна лихва от 3,50%. Това означава, че държавата ще изплаща лихва върху привлечените средства, а главницата трябва да бъде погасена при настъпването на падежа на емисията през февруари 2036 г.

На практика държавните ценни книжа представляват заем, който държавата получава от инвеститори срещу ангажимент да им изплаща лихви и впоследствие да върне вложените средства. Сред купувачите на подобни книжа обикновено са банки, пенсионни фондове и други институционални инвеститори.

Посочената лихва от 3,50% е фиксираният годишен купон на облигациите. Реалната доходност за инвеститорите обаче ще зависи от цената, на която книжата бъдат закупени по време на аукциона. Предлагането на новите 100 млн. евро не означава, че държавата вече е получила средствата. Окончателният размер на пласираните облигации и постигнатата доходност ще станат ясни след приключването на процедурата.

Чрез емитирането на държавни ценни книжа Министерството на финансите осигурява средства за финансиране на бюджета и управление на държавния дълг.

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Коментари
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3661

7

Putyo

09.11 2026 в 16:43

-0
+0
Ако те наака птиче е на пари. Но ако е гълъб е обратното!

24373

6

dolivo

09.11 2026 в 11:11

-0
+3
който не купи облигации, почват държавни проверки, забавяне на сертификати, и т.н.

сещай се

2990

5

Джендо Джедев

09.11 2026 в 10:20

-0
+10
Бобчик,

Брей, първа линия на амбразурата! Молодец!

Нищо работа, да! Бълха ни ухапала! Трябва да почнем да мислим с главите си само ако фалираме, преди това не е задължително, а? Лол, бе!

4010

4

Niko Kolev

09.11 2026 в 10:18

-0
+16
Престанете с това Гълъб. Имаме работа с руска кукувица.

2961

2

1215

09.11 2026 в 09:45

-0
+12
vovchik,въпреки своята убеденост в противното, ти си просто един неграмотен глупак.

-9695

1

vovchik

09.11 2026 в 09:28

-14
+3
Край, фалирВаме!
 
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