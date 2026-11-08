Ивайло Мирчев: Ето го писмото на Донев. Време е да си подаде оставката (снимки)

Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев показа в ефира на bTV писмо, изпратено от Министерството на финансите до Европейската комисия на 2 ноември.
Това е оригиналът на писмото, което Гълъб Донев е изпратил до ЕК и в което иска пренасочване на парите за пенсии от втория стълб към НОИ - заяви Мирчев.
„Явно в МФ са останали с впечатление, че нямаме това писмо и затова се опитаха отново да излъжат. На втората страница от документа ясно се казва, че българското правителство предлага да прехвърли парите на българските граждани от втория стълб в НОИ. Това писмо е подписано от Гълъб Донев на 2 ноември“, заяви Мирчев.
След това писмото е било редактирано, а частта за втория пенсионен стълб изтрита. Така на страницата на ЕК се появява писмо със същия номер и също от дата 2.11. От метаданните на документа обаче се вижда, че писмото е създадено в 18:59 ч. на 3.11. , обясни съпредседателят на "Да, България“.
Време е за оставка
„Има два проблема. Първият е, че толкова важна тема е била коментирана с ЕК, без да бъде обсъдена с българските граждани. Вторият е, че управляващите излъгаха многократно. Първо, след като Божидар Божанов разкри новината на 3.11. сутринта, бяхме обвинени, че създаваме фалшиви новини. След това се говореше, че някакви експерти са комуникирали с ЕК, но това било едва ли не неофициално. След това се разбра, че самият Гълъб Донев е комуникирал с ЕК, но излъга, че има само едно писмо,“ заяви Мирчев и поиска оставката на Гълъб Донев.
„Г-н Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис се превърна във фарс. Направихте така, че това, на което има право на хората – да знаят какво става с техните пенсии, да го скриете от тях. Излъгахте хората. Вашето трето писмо трябва да е с днешна дата и да е до премиера Румен Радев. С едно единствено изречение: Подавам оставката си като финансов министър.”
Правителство на лъжата
“Текстът в едно писмо може да бъде сменен, но доверието няма резервно копие”, заяви Мирчев.
Той определи правителството на Румен Радев като правителство на лъжата: “То лъже за абсолютно всичко – от пенсиите до внушенията, че някой иска да изпраща войници в Украйна. Преди няколко седмици Румен Радев беше в Брюксел и се кълнеше, че е там, за да защитава социалните придобивки на гражданите. В същото време правителството е искало да вземе част от парите за пенсии и да ги вкара в бюджета, за да запълва дупките в хазната. Говорим за 1 млрд. евро на година.”
Мирчев определи предложения държавен бюджет за 2027 г. като бюджет на страшното свличане. „Имаме по-лош бюджет от този през 2025 г., заради който стотици хиляди излязоха по площадите на България. Истинският дефицит е 4.2%, а България ще плаща над 1 млрд. евро лихви през 2027 г. Ако това продължава, има всички индикации, че може да се стигне до спиране на европейски фондове за България. Няма реформи в нито една сфера, а оправданията за „тежкото наследство“ са странни, при положение, че през последните 5 години най-много са управлявали кабинети, назначени от Румен Радев“, заяви депутатът.
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15
09.11 2026 в 15:47
Мирчев ще те бие, ей! Мухахахахаха, лол бе!
14
09.11 2026 в 12:07
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13
09.11 2026 в 10:17
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12
09.11 2026 в 09:32
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11
09.11 2026 в 09:00
Абе не се оказа баш "хвърчащо листче", я твоята гугутка как мънкаше по телевизора... Не следиш! А в бюджета тая кретения липсва точно по съхстата причина, по която липсва в закона и онова безумие с домашната ракия. Плюс шамара откъм Брюксел. Независими! Пфффффхахахахахаха!
-9695
10
09.11 2026 в 08:34
No comment!
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9
09.11 2026 в 07:47
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8
09.11 2026 в 07:39
Никак, много ясно! Твоите кошничари не са много по обсъждането с българските граждани. Обсъждат директно с Брюксел. Щото са много независими. Пфффхахахаха! Лол, бе! ;)
-9695
7
09.11 2026 в 07:22
6
09.11 2026 в 00:28
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
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