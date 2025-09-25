Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към премиера Росен Желязков относно невъзможността правителството да се справи с водната криза в страната.

По думите на Борисов "изобщо не се реагира адекватно". Той посочи, че Желязков трябва да отиде в Плевен задно с министрите, ВиК холдинга, областния управител и да ги остави там 10-15 дни, докато се реши проблемът с безводието и да се отиде в другите области, където назрява същият проблем.

"Мирчев е прав - ние сме петима премиери. И Слави, и Зафиров и БСП, и аз и Желязков, и Пеевски. Можеше да има само един в мое лице. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът. Просто това, че аз не го коментирам, а истински ме боли за там... министърът на регионалното министерство, на екологията, на икономиката, ако трябва. Когато имаше проблеми в Хасково в водата и Коце Ангелов го пратих там, в Перник двама министри живяха там. Когато беше наводнението, пратих Цветанов там с двама министри и живяха там, докато не се реши проблемът", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Лидерът на първата политическа сила коментира и поредния провал на кворума в пленарна зала, като според него "всички искат да са интересни и цари колективната безотговорност".

Два дни поред 51-ото Народно събрание не успява да събере кворум, тъй като опозицията отказва да се регистрира.

Тази сутрин при проверката на броя народни представители в залата - нужни са 121, за да започне пленарното заседание - се регистрираха само 104 депутати.

Депутатите от парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" не се регистрират, въпреки че са в залата.

"Всички знаят, че тази седмица има делегация в Япония, Щатите, Франция и правят номера. Какво да направим", коментира Борисов.

На въпрос дали има опасност за плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, предвид действията на "Обнови Европа", Борисов отговори, че опасност има и затова "на българския казан в ада дяволи не стоят".

По думите му управляващите имат полезен ход, защото четири години по плана не е правено нищо, така че във всички случаи плащания ще дойдат.

"Обнови Европа" поиска Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико".

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват независимата антикорупционна комисия за политически цели. По думите ѝ Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури.

Според Борисов "Продължаваме промяната-Демократична България" се интересува само от собственото си оцеляване, а не от това какво ще стане утре. Той изрази съчувствие към Благомир Коцев, защото е бил в такава ситуация.

"Не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката (ПП-б.р) и се бориха с политически арести, сега се борят срещу политическите арести. Нас (Бойко Борисов и пиарката му Севдалина Арнаудова - б.р.) ни арестувах без съд, с решение на министър-председателя (Кирил Петков - б.р.). Това е политически арест. Иначе и аз съм разочарован, натъжен, но не мога да коментирам съда, че Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация, знам колко е лошо, съчувствам му, но какво да кажа", коментира Борисов.

По думите му дали те задържат за 24 часа или за месец е едно и също.