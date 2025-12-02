Борисов проговори: Спирам да се съобразявам. Или застанете до ГЕРБ с нов бюджет - или избори

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство с 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори."

Това съобщение публикуваха от ГЕРБ в официалните си канали в социалните мрежи тази вечер. Те се позовават на изказване на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитирано от "24 часа".

Изданието пише, че Борисов ултимативно е казал това на своите коалиционните партньори, след като е извикал на спешна среща във вторник по обед в парламента БСП, ИТН, както и “ДПС - Ново начало”. Твърди се, че сбирката била в разширен състав, а Бойко Борисов, видимо бесен, е обяснил защо дори и привърженици на ГЕРБ са били на площада - защото партньорите са прекалили с популистките искания за бюджета, а той мълчаливо е стоял отстрани.

Това е първото изказване на Борисов след огромния протест в София снощи вълната протести в България срещу правителството и проектобюджета за 2026 година.