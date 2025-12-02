Борисов проговори: Спирам да се съобразявам. Или застанете до ГЕРБ с нов бюджет - или избори

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство с 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори."
Това съобщение публикуваха от ГЕРБ в официалните си канали в социалните мрежи тази вечер. Те се позовават на изказване на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитирано от "24 часа".
Изданието пише, че Борисов ултимативно е казал това на своите коалиционните партньори, след като е извикал на спешна среща във вторник по обед в парламента БСП, ИТН, както и “ДПС - Ново начало”. Твърди се, че сбирката била в разширен състав, а Бойко Борисов, видимо бесен, е обяснил защо дори и привърженици на ГЕРБ са били на площада - защото партньорите са прекалили с популистките искания за бюджета, а той мълчаливо е стоял отстрани.
Това е първото изказване на Борисов след огромния протест в София снощи вълната протести в България срещу правителството и проектобюджета за 2026 година.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
2630
13
04.12 2025 в 14:13
20434
12
03.12 2025 в 18:21
Хвалипръцко прекали!
Оставка!
3537
11
03.12 2025 в 17:03
23465
10
03.12 2025 в 08:59
2970
9
03.12 2025 в 08:02
1505
8
03.12 2025 в 07:06
Или старата сглобка.
Ама важното е Кокорина – министър.
Държавата във фалит.
По улиците – спокойствие.
1505
7
03.12 2025 в 07:04
Това е протест срещу гербаджии, срещу страха от еврото, срещу рекламата на Пеевски от сутрин до вечер. Победа, ПиПи-тата накараха хората да протестират. Но дали ще вдигне процентите? На Пеевски почти сигурно.
Питам приятелите от ППДБ и сие точно кое от бюджета не им харесва? Не бяха чели. Просто страх, гняв и внушения. Попитах, а защо когато Кокорка теглеше заеми и потопи държавата в невиждана инфлация не протестирахте? Оправдаха се с международното положение. Само един от тях, виден икономист подробно ми разясни, той беше на протест, същия той ми говореше по-рано, че никога държавата не е била толкова зле финансово, колкото при Кокорина.
Истината, че това е стръв. За повече проценти. ПиПи-тата нахъсват с гербаджии, гербаджии с ПиПи-та.
А държавата?
13794
6
03.12 2025 в 02:33
2973
5
03.12 2025 в 01:33
"Аз нямам нищо общо с ГЕРБ"
"Здрасти бай Ставри"
3010
4
03.12 2025 в 00:04
"Аз този бюджет не го познавам."
"Не знам коя е тази Теменужка Петкова."
"ГЕРБ няма нищо общо с този кабинет".
