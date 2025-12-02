Борисов проговори: Спирам да се съобразявам. Или застанете до ГЕРБ с нов бюджет - или избори

Ружа Райчева 02 декември 2025 в 22:30 17776 13
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ

Снимка БГНЕС/Архив
Бойко Борисов

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство с 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори."

Това съобщение публикуваха от ГЕРБ в официалните си канали в социалните мрежи тази вечер. Те се позовават на изказване на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитирано от "24 часа".

Изданието пише, че Борисов ултимативно е казал това на своите коалиционните партньори, след като е извикал на спешна среща във вторник по обед в парламента БСП, ИТН, както и “ДПС - Ново начало”. Твърди се, че сбирката била в разширен състав, а Бойко Борисов, видимо бесен, е обяснил защо дори и привърженици на ГЕРБ са били на площада - защото партньорите са прекалили с популистките искания за бюджета, а той мълчаливо е стоял отстрани.

Това е първото изказване на Борисов след огромния протест в София снощи вълната протести в България срещу правителството и проектобюджета за 2026 година.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    kokoto

    04.12 2025 в 14:13

    Той нямал нищо общо с управлението и бюджета и хабер си нямал милия

    случайно прочетох

    03.12 2025 в 18:21

    Бай Х официално съобщи, че е мухльо, че не е държавник, когато има шампионска лига, и че нищо не разбира от бюджет и политика!
    Хвалипръцко прекали!
    Оставка!

    Деспин Митрев

    03.12 2025 в 17:03

    Какво казва Посолството? Пасоль е ясна - памперса е натежал :)

    мнение от IP

    03.12 2025 в 08:59

    Интересно ми е какъв героизъм прояви Борисов:)! Отрича се от бюджета. Не ви ли страх, сънародници, че някой може една година да прави ужасни неща и после да "спре да се съобразява" и този някои го наричат "опитен политик" и "държавник" даже....Иначе ми липсва Пеевски, да се изтупанчи да каже тежката си дума. И бюджетът не е главно на БСП, както и Борисов се опитва да ни пробута, а на Пеевски.

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 08:02

    Брей, сребърцето тия дни много се активирало. Не се хаби, пич, отичате, по-добре гледай откъде ще духне вятърът, та да се присламчиш към новите силни. :D

    СребъренЛок

    03.12 2025 в 07:06

    ПиПи-тата в най-добрия случай могат да дойдат на власт с още поне 3 партии - Зелен Чорап, Меч, ИТН, Възраждане или нещо такова.
    Или старата сглобка.
    Ама важното е Кокорина – министър.
    Държавата във фалит.
    По улиците – спокойствие.

    СребъренЛок

    03.12 2025 в 07:04

    Протест срещу бюджета? Хайде де…
    Това е протест срещу гербаджии, срещу страха от еврото, срещу рекламата на Пеевски от сутрин до вечер. Победа, ПиПи-тата накараха хората да протестират. Но дали ще вдигне процентите? На Пеевски почти сигурно.
    Питам приятелите от ППДБ и сие точно кое от бюджета не им харесва? Не бяха чели. Просто страх, гняв и внушения. Попитах, а защо когато Кокорка теглеше заеми и потопи държавата в невиждана инфлация не протестирахте? Оправдаха се с международното положение. Само един от тях, виден икономист подробно ми разясни, той беше на протест, същия той ми говореше по-рано, че никога държавата не е била толкова зле финансово, колкото при Кокорина.
    Истината, че това е стръв. За повече проценти. ПиПи-тата нахъсват с гербаджии, гербаджии с ПиПи-та.
    А държавата?

    flatko

    03.12 2025 в 02:33

    Стоял е отстрани като жандармерист, наблюдаващ как ултраси палят контейнери.

    Johnny B Goode

    03.12 2025 в 01:33

    ... и след това:

    "Аз нямам нищо общо с ГЕРБ"
    "Здрасти бай Ставри"

    Зла свекърва

    03.12 2025 в 00:04

    Сега да очакваме от Борисов да започне да говори пред мисирките:

    "Аз този бюджет не го познавам."

    "Не знам коя е тази Теменужка Петкова."

    "ГЕРБ няма нищо общо с този кабинет".





     
