С 200 000 повече деца под 5 г. са в смъртна опасност заради съкращение на международната помощ

Около 200 000 повече деца вероятно ще умрат преди петия си рожден ден тази година в сравнение с 2024 г. заради съкращенията в международната помощ. Фондация "Гейтс", цитирана от Ройтерс, предупреждава за първото увеличение на предотвратимата детска смъртност от десетилетия.

През 2024 г. близо 4.6 милиона деца са починали преди да навършат пет години. Очаква се тази година броят им да достигне 4.8 милиона по данни на фондацията.

"Това означава повече от 5000 класни стаи деца – изчезнали, преди дори да се научат да пишат името си или да си връзват обувките", заявява Бил Гейтс.

Глобалната помощ за развитие в сферата на здравето е намаляла с близо 27% през 2025 г. в сравнение с миналата. Според Гейтс ако съкращенията станат постоянни, това може да значи, че до 2045 г. ще има между 12 и 16 милиона допълнителни случаи на детска смъртност.

Гейтс изброява приоритетите: силни системи за първична медицинска помощ; иновациите, като ваксини, които изискват по-малко дози, но осигуряват същата (или по-добра) защита; умно използване на данни и разработването на иновативни технологии от следващо поколение.