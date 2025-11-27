Адолф Хитлер спечели за пети път избори в Намибия

59-годишeн политик на име Адолф Хитлер Унона за пореден път спечели избори в Намибия. Това е петата му поредна победа на регионалните избори в област Омпунджа, съобщава Nexta.
Адолф Хитлер Унона ръководи областта от 2004 г. Политикът преди това обясни, че баща му му е дал името, без да разбира историческото му значение.
„Като дете си мислех, че това е съвсем нормално име. Едва когато пораснах, осъзнах, че този човек иска да завладее света. Нямам нищо общо с такива неща“, каза политикът пред германския вестник Bild през 2020 г.
Адолф Хитлер Унона няма планове да променя името си, отбелязвайки, че то вече е регистрирано във всички официални документи.
„Хитлер беше съмнителна фигура, която пленяваше и убиваше хора в световен мащаб. Аз не съм нищо подобно на него“, заяви намибийският политик.
Той увери, че хората не трябва да се тревожат за него или за името му. Колегите и приятелите на политика говорят положително за него.
27.11 2025 в 11:51
