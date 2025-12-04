Съдът остави в ареста четирима от задържаните на протеста

Софийския районен съд (СРС) остави в ареста четирима от задържаните на протеста от 1 декември, предаде bTV.

По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест на петима от задържаните зарази предишни криминални прояви.

Според прокуратурата от събраните доказателства младежите са замеряли полицейски служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки. Роднини на част от задържаните твърдят, че те са арестувани без да са извършили хулигански действия.

Предстои да бъде гледана мярката и на петия задържан - Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е бит в ареста.

На свобода бяха пуснати други петима, трима с парична гаранция и двама с подписка. Единият, пуснат с подписка, е синът на бизнесменът Атанас Бобоков - Божидар Бобоков, който беше обвинен за палеж на кофа.