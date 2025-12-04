Съдът остави в ареста четирима от задържаните на протеста

OFFNews 04 декември 2025 в 16:55 1776 0
Белезници.

Снимка Pixabay
Белезници.

Софийския районен съд (СРС) остави в ареста четирима от задържаните на протеста от 1 декември, предаде bTV. 

По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест на петима от задържаните зарази предишни криминални прояви. 

Според прокуратурата от събраните доказателства младежите са замеряли полицейски служители с камъни, бомбички и стъклени бутилки. Роднини на част от задържаните твърдят, че те са арестувани без да са извършили хулигански действия.

Предстои да бъде гледана мярката и на петия задържан - Николай Алексиев, чиято майка твърди, че е бит в ареста.

На свобода бяха пуснати други петима, трима с парична гаранция и двама с подписка. Единият, пуснат с подписка, е синът на бизнесменът Атанас Бобоков - Божидар Бобоков, който беше обвинен за палеж на кофа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Тръмп и митата: Как промениха световната икономика? (епизод 3)