Съдът остави в ареста петима от 7-те обвиняеми по делото Исторически парк

Софийският апелативен съд остави в ареста петима от седмината задържани по делото "Исторически парк", защото има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Един от обвиняемите е освободен без мярка, тъй като срещу него липсват доказателства. На друг беше наложена гаранция от 20 000 лв.

На заседанието бе поискана експертиза за здравословното състояние на един от задържаните, което не бе уважено. Съдът не уважи и желанието на защитата делото да бъде гледано във Варна.

Според защитата няма доказателства обвиняемите да са част от организирана престъпна група. Те се познавали, тъй като са работили заедно. Ставало въпрос за частноправни отношения по бизнес проект, който не е осъществен по обективни причини, например войната в Украйна, съобщи БНТ.

По-рано прокуратурата настоя за най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на всички седем обвиняеми.

Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Живко Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами. Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

Прокуратурата се аргументира, че събраните доказателства до момента са достатъчни. От държавното обвинение бе посочено още, че е установено - седмината са част от ОПГ и ако са на свобода, има опасност да повлияят на разследването.

В последната си дума пред съда всеки един от обвиняемите поиска по-лека мярка за неотклонение.

Преди да влязат в съдебна зала те бяха посрещнати от симпатизанти на "Величие" с възгласи "Гордеем се с вас" и ръкопляскания.

Тази сутрин симпатизанти на "Величие" протестираха пред Съдебната палата в София с възгласи "Оставка" и "Свобода". След това влязоха в сградата на съда.