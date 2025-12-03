Синя България иска дясно парламентарно мнозинство и изолиране на ДПС от лостовете на властта

Синя България се обяви за дясно парламентарно мнозинство и в подкрепа на гражданските протести срещу управлението.

В декларация на политическото ръководство се казва:

1. Определяме гражданските протести в страната като основателни и справедливи.

2. Причината за тези протести е невъзможността на мнозинството да заяви ясна посока за развитие на обществото и отказът от структурни реформи на публичните системи. Вместо това управлението затъна в продължаване на левия популизъм на удобното нищоправене. Да спреш безвремието на Радев и на произтеклите от администрацията му редовни и служебни правителства, означава да имаш смелостта и компетентността да прекратиш пагубните им политики, а не просто да ги смениш във властта и да правиш същото.

3. Оценяваме опитите на опозиционните парламентарни партии и на президента Радев да се идентифицират с енергията на гражданските протести като безпрецедентна наглост. Днешната парламентарна опозиция и президента не представляват нито идеологическа, нито смислена геополитическа алтернатива на управлението. Тези партии и техните действия в управление са същностна част от проблема и като такива не могат да бъдат решение. Ако тази наглост успее, резултатът ще бъде единствено пропиляната енергия на поредното поколение българи, изтекла в политическите кариери на често ефектни, но никога ефективни политически лидери.

4. Убедени сме, че единственият начин за излизане от този порочен кръг е връщането на обществото към осъзнат избор между лявото безхаберие и десният разум. Заместването на това фундаментално противопоставяне със сблъсък между партийни клиентели с конюнктурни цели е причина за сътоянието на България днес. Това е истинската разделителна линия, през която избираме в каква посока се променя живота ни. Заместването на това фундаментално противопоставяне с конюнктурни, морални и естетически избори е основната причина за днешното ни състояние.

Бюджетът е само повод за протестите, истинската причина е продължаващата вече цяло десетилетие политическа безпътица. Тя доведе до разпад на всички публични системи и грабеж в мътните води на споделената безотговорност.

Гражданите на България заявяват, че искат смислено бъдеще в страната си.

Една нация има бъдеще:

- Когато държавата е почтен гарант за развитие, а не крадлива пречка пред свободната икономическа инициатива

- Когато е здрава и образована, а не все по-болна и по-неконкурентна.

- Когато инфраструктурата предоставя комфорт и възможност за икономически растеж, а не когато е източник на смърт по пътищата и безводие в домовете, заради далаверата на вечните ченгеджийски кланове.

- Когато системите за сигурност и правов ред гарантират битовото ни спокойствие и равенството пред закона, а не са униформена охрана на трафиканти и гарант за безнаказаността на вечните червени олигарси.

За да се постигне това е нужно политическа представителство с различен дневен ред.

Дневният ред, зад който застава Синя България е:

1. Формиране на дясно парламентарно мнозинство, с програма за дълбоки структурни реформи във всички публични системи. Това е единствения доказан път към устойчив обществен просперитет и богатство, реално противодействие на политическата корупция и добро бъдеще за децата ни.

2. Изолиране на ДПС от лостовете на властта. Едно управление може да бъде успешно само ако в него не участва търговска корпорация, измислена от ченгетата на прехода. ДПС винаги е било и е точно това. Това изисква смелостта да заявиш, че искаш да влезеш в управлението вместо ДПС.

3. Лустрация на разклоненията на червения и ченгеджийски елит. Това е единственото средство за освобождаване на обществото от пипалата на олигархията, която прозира и зад “статуквото” и зад “промяната”.

4. Въвеждане на образователен ценз за гласуване. Това е горчивото, но единствено работещо лекарство срещу купения неграмотен вот, който занулява енергията на обществото.

С тази декларация Синя България се обръща с апел за единодействие към всички българи, които действат с разум, и които са отвратени от пътуващия цирк, наричащ себе си политически елит. Ясно съзнаваме, че на фона на уличните страсти и вилнеещият популизъм, призивът към разум не изглежда героичен и е трудно чуваем. Едновременно с това сме удебени, че ако не извървим този път, всичко различно от това ще бъде само още от същото.