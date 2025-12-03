Синя България иска дясно парламентарно мнозинство и изолиране на ДПС от лостовете на властта

Синя България се обяви за дясно парламентарно мнозинство и в подкрепа на гражданските протести срещу управлението.
В декларация на политическото ръководство се казва:
1. Определяме гражданските протести в страната като основателни и справедливи.
2. Причината за тези протести е невъзможността на мнозинството да заяви ясна посока за развитие на обществото и отказът от структурни реформи на публичните системи. Вместо това управлението затъна в продължаване на левия популизъм на удобното нищоправене. Да спреш безвремието на Радев и на произтеклите от администрацията му редовни и служебни правителства, означава да имаш смелостта и компетентността да прекратиш пагубните им политики, а не просто да ги смениш във властта и да правиш същото.
3. Оценяваме опитите на опозиционните парламентарни партии и на президента Радев да се идентифицират с енергията на гражданските протести като безпрецедентна наглост. Днешната парламентарна опозиция и президента не представляват нито идеологическа, нито смислена геополитическа алтернатива на управлението. Тези партии и техните действия в управление са същностна част от проблема и като такива не могат да бъдат решение. Ако тази наглост успее, резултатът ще бъде единствено пропиляната енергия на поредното поколение българи, изтекла в политическите кариери на често ефектни, но никога ефективни политически лидери.
4. Убедени сме, че единственият начин за излизане от този порочен кръг е връщането на обществото към осъзнат избор между лявото безхаберие и десният разум. Заместването на това фундаментално противопоставяне със сблъсък между партийни клиентели с конюнктурни цели е причина за сътоянието на България днес. Това е истинската разделителна линия, през която избираме в каква посока се променя живота ни. Заместването на това фундаментално противопоставяне с конюнктурни, морални и естетически избори е основната причина за днешното ни състояние.
Бюджетът е само повод за протестите, истинската причина е продължаващата вече цяло десетилетие политическа безпътица. Тя доведе до разпад на всички публични системи и грабеж в мътните води на споделената безотговорност.
Гражданите на България заявяват, че искат смислено бъдеще в страната си.
Една нация има бъдеще:
- Когато държавата е почтен гарант за развитие, а не крадлива пречка пред свободната икономическа инициатива
- Когато е здрава и образована, а не все по-болна и по-неконкурентна.
- Когато инфраструктурата предоставя комфорт и възможност за икономически растеж, а не когато е източник на смърт по пътищата и безводие в домовете, заради далаверата на вечните ченгеджийски кланове.
- Когато системите за сигурност и правов ред гарантират битовото ни спокойствие и равенството пред закона, а не са униформена охрана на трафиканти и гарант за безнаказаността на вечните червени олигарси.
За да се постигне това е нужно политическа представителство с различен дневен ред.
Дневният ред, зад който застава Синя България е:
1. Формиране на дясно парламентарно мнозинство, с програма за дълбоки структурни реформи във всички публични системи. Това е единствения доказан път към устойчив обществен просперитет и богатство, реално противодействие на политическата корупция и добро бъдеще за децата ни.
2. Изолиране на ДПС от лостовете на властта. Едно управление може да бъде успешно само ако в него не участва търговска корпорация, измислена от ченгетата на прехода. ДПС винаги е било и е точно това. Това изисква смелостта да заявиш, че искаш да влезеш в управлението вместо ДПС.
3. Лустрация на разклоненията на червения и ченгеджийски елит. Това е единственото средство за освобождаване на обществото от пипалата на олигархията, която прозира и зад “статуквото” и зад “промяната”.
4. Въвеждане на образователен ценз за гласуване. Това е горчивото, но единствено работещо лекарство срещу купения неграмотен вот, който занулява енергията на обществото.
С тази декларация Синя България се обръща с апел за единодействие към всички българи, които действат с разум, и които са отвратени от пътуващия цирк, наричащ себе си политически елит. Ясно съзнаваме, че на фона на уличните страсти и вилнеещият популизъм, призивът към разум не изглежда героичен и е трудно чуваем. Едновременно с това сме удебени, че ако не извървим този път, всичко различно от това ще бъде само още от същото.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник