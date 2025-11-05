Ексклузивно НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Британското посолство отговори на Борисов: Санкциите остават в сила

OFFNews 05 ноември 2025 в 17:57 6442 7
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Снимка БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Британското посолство реагира на изявлението на Бойко Борисов относно неговите разговори с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по темата за санкциите.

По-рано днес Борисов призна в кулоарите на парламента, че лично той е преговарял с тогавашния външен министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите по ''Магнитски''.   На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, Борисов отговори, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев.

Публикуваме позицията на Британското посолство в отговор на изявлението на г-н Бойко Борисов: 

В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.

Санкциите остават в сила.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4246

    7

    БотоксПутю

    05.11 2025 в 19:04

    -0
    +0
    ".....Борисов отговори, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев."

    Трябва някой журналист да попита Банкята - а кои са попаднали в списъка по справедлив начин?

    6725

    6

    Lari

    05.11 2025 в 18:38

    -0
    +9
    Щом остават до какъв извод стигаме. Ами - УПРАВЛЯВАТ ВИ ПРЕСТЪПНИЦИ.

    1700

    5

    Gavrilov

    05.11 2025 в 18:23

    -0
    +9
    Тоя па фантаст под мене :)

    НЕ ИСКАМ санкции за свинята. Искам главата му на кол!

    -7400

    4

    Gunteer

    05.11 2025 в 18:09

    -20
    +0
    А защо не цитирахте какво е казал за ППДБ и "особено" за хлъзгавия Христо Иванов, който след това отговори? То по отговора си личи, че такъв разговор действително е имало и сега се чуди как да се измъкне. Отдавна пиша тук, че ДБ е партия на бивши авери на Борисов, Христо Иванов е пионка, и дали са опозиция зависи дали отново са се скарали или са в по-добри отношения. Затова и Борисов винаги посочваше Христо Иванов като единствения възможен за диалог. Лесно му е да води "диалог" с пионки. Никога не съм им вярвал напълно и съм се борил със собственото си усещане, че нещо не е наред в това ДБ. После истината ме тресна и никога повече няма да повярвам на нито един от тия никаквци, без изключения.

    10

    3

    jdravun

    05.11 2025 в 18:06

    -0
    +3
    КАЗАХА му прав текст ,кой беше ти ,че не си те спомням

    42

    2

    Октим

    05.11 2025 в 18:05

    -0
    +2
    “..., а и за теб ще има в скоро време!!!“, би трябвало да продължи изречението от посолството!!!

    3980

    1

    Niko Kolev

    05.11 2025 в 17:59

    -0
    +2
    Англо-саксите не си играят и не признават върлия €вроатлантик.
     
    X

    Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин