Британското посолство отговори на Борисов: Санкциите остават в сила

Британското посолство реагира на изявлението на Бойко Борисов относно неговите разговори с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по темата за санкциите.
По-рано днес Борисов призна в кулоарите на парламента, че лично той е преговарял с тогавашния външен министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите по ''Магнитски''. На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, Борисов отговори, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев.
Публикуваме позицията на Британското посолство в отговор на изявлението на г-н Бойко Борисов:
В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:
Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.
Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.
Санкциите остават в сила.
