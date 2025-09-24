АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България заради ареста на Коцев

От Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) са поискали спиране на еврофондовете за България, каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. По думите му, когато системата не работи, от Европа започват да действат.

Евродепутатите либерали поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи "Политико".

Председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват независимата антикорупционна комисия за политически цели. По думите ѝ Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури.

"Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система и ако българските граждани си мислят, че не ги засяга... Това, което стана ясно в късните часове на нощта, е че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България. Когато системата не работи, от Европа почват да действат. Заради кефа на "голямото Д" - 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и фирми", каза бившият финансов министър.

Той добави, че когато "една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната".

Василев посочи още, че днес ПП внася законопроект, който е бил внесен и януари - 3 млрд. лв. да бъдат събрани от таксата върху транзита руския газ.