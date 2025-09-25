Блокаж в НС: Втори ден без кворум, опозицията не се регистрира

Два дни поред 51-ото Народно събрание не успява да събере кворум, тъй като опозицията отказва да се регистрира.
Тази сутрин при проверката на броя народни представители в залата - нужни са 121, за да започне пленарното заседание - се регистрираха само 104 депутати.
Депутатите от парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" не се регистрират, въпреки че са в залата.
Председателят на НС Наталия Киселова обяви 15-минутна почивка преди да бъде направен втори опит. Вчера имаше само два опита за кворум, а НС "заседава" по-малко от час.
При втората проверка се регистрираха 111 души. Наталия Киселова закри заседанието в 9:18 с думите, че то "дори не е било и открито".
Управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН, с подкрепата на "ДПС-Ново начало", имат достатъчно гласове да съберат кворум, но множество депутати са в командировки тази седмица.
Утре в 9 ч. ще бъде направен трети опит за седмицата парламентът да заседава.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.