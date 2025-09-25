Блокаж в НС: Втори ден без кворум, опозицията не се регистрира

Два дни поред 51-ото Народно събрание не успява да събере кворум, тъй като опозицията отказва да се регистрира.

Тази сутрин при проверката на броя народни представители в залата - нужни са 121, за да започне пленарното заседание - се регистрираха само 104 депутати.

Депутатите от парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" не се регистрират, въпреки че са в залата.

Председателят на НС Наталия Киселова обяви 15-минутна почивка преди да бъде направен втори опит. Вчера имаше само два опита за кворум, а НС "заседава" по-малко от час.

При втората проверка се регистрираха 111 души. Наталия Киселова закри заседанието в 9:18 с думите, че то "дори не е било и открито".

Управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН, с подкрепата на "ДПС-Ново начало", имат достатъчно гласове да съберат кворум, но множество депутати са в командировки тази седмица.

Утре в 9 ч. ще бъде направен трети опит за седмицата парламентът да заседава.