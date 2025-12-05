Облачно и дъждовно и днес, в неделя валежите спират

Облачно ще е времето днес, на много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. 

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София около 9 градуса, според прогнозата на НИМХ. 

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около нулата.

Облаци ще има край морето. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. На брега и сред вълните от около 4 бала термометрите ще се качат до 15 градуса. 

В събота валежите ще обхванат цялата страна, а в неделя постепенно ще спрат. 

