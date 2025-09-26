Светлин Маринов: Новият IQOS бутик издига потребителското изживяване на ново ниво

Преди броени дни в XOPark в София отвори врати нов IQOS бутик, който предлага иновативна концепция за интеракция с посетителите. За да поговорим за това какво прави това пространство специално, се срещаме със Светлин Маринов от Филип Морис България. Той ръководи екипа на IQOS, който отговаря за изживяването на потребителите на местата за продажби.

Какво прави новия IQOS бутик в София уникален от гледна точка на потребителското изживяване?

Новият бутик е отражение на визията ни за бъдеще без дим като непрестанно предлагаме едно неповторимо потребителско изживяване. Той представлява пространство, интегриращи функционалност и естетика. В него посетителите могат да изследват продуктовото портфолио на IQOS чрез интерактивни демо-зони, да се запознаят с нови вкусови предложения и да получат персонализирано обслужване. Това превръща всяко посещение в комплексно преживяване, което стимулира сетивата и разбирането на бездимните продукти - как работят и защо са с потенциал да бъдат по-малко вредна алтернатива на цигарите.

Как новата концепция на бутика подпомага мисията на компанията за изграждане на бъдеще без дим у нас?

Бутикът следва най-важната за моя екип цел – удовлетворяване на очакванията на пълнолетните потребители. Той е проектиран така, че да интегрира цялото бездимно портфолио – различните модели IQOS, аксесоарите, устройствата от вейпинг категорията, което позволява запознаване с различните бездимни категории, експериментиране и намиране на решение, което най-добре отговаря на техните предпочитания и начин на живот, за да оставят напълно цигарите в миналото.

По какъв начин бутикът предлага интерактивно преживяване за посетителите?

В IQOS бутика в XOPark са разположени няколко зони, всяка от които има конкретна роля: демонстрационни маси, където потребителят да се докосне до продуктите, продуктови стени, на които се представя разнообразието на вкусове и устройства, и арт инсталацията, която е нещо ново и вълнуващо за нас, ангажира емоциите и свързва бранда с локалната идентичност. Подготвяме и много активности за бутика, които да ангажират пълнолетните потребители по запомнящ и емоционален начин. Започваме с една такава още от този уикенд. В следващите 3 уикенда от 27 септември до 12 октомври – в събота от 12:00 до 16:00 ч. и в неделя от 11:00 до 15:00 ч., Дани Петканов ще посреща потребителите ни в бутика в XOPark като част от тях ще имат възможност да спечелят и награди.

Какво представлява арт инсталацията и колко е важна локалната визия, за която споменахте, за потребителите?

Това е стратегически елемент в иновативната концепция, която изгражда емоционална връзка с българските потребители. За нас е важно да говорим на езика и с емоцията, специфични за България, защото държим ценностите и посланията на бранда IQOS да достигат по разбираем начин. Арт инсталацията вплита символи на София като Витоша, Копитото, НДК и други знакови архитектурни елементи на столицата, което отразява духа на града и създава идеята за взаимодействие между бранда и средата. Това прави бутика релевантен за местната аудитория и едновременно с това демонстрира глобалната философия на бранда.

Как успявате да изграждате тази по-тясна връзка между потребителите и бранда?

Първо и много важно за нас е отношението на нашите колеги в бутика към всеки клиент. Те отговарят на въпросите на потребители и създават пространство за диалог. По този начин се развива доверието и връзката с бранда. Благодарение на непрестанната ни комуникация с потребителите ние успяваме да предоставим потребителско изживяване на изключително високо ниво, за което често получаваме положителна обратна връзка. Но ние винаги се вслушваме във всеки един отзив, който стига до нас и непрестанно подобряваме комуникацията си и грижата за десетките хиляди потребители на IQOS.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България