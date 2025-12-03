Янка Петкова и Горица Радева от OFFNews с престижния приз ''Валя Крушкина''

Малката редакция на OFFNews спечели не една, а цели две награди от престижния конкурс за журналистика Валя Крушкина. С приза бяха отличени здравния ни журналист Янка Петкова и корсепондентката от фронта в Украйна Горица Радева.

Фонд „Валя Крушкина“ при фондация „Работилница за граждански инициативи“ връчи четиринадесетите медийни награди „Валя Крушкина – журналистика за хората".

Имената на победителите бяха обявени на официална церемония тази вечер в София.

Наградите бяха връчени в четирите категории на конкурса: пишещ журналист, журналист от електронна медия, журналист-надежда и снимащ журналист.

В категория пишещ журналист от печатни и онлайн медии наградата отива при здравния ни репортер от OFFNews Янка Петкова.

За журналист от електронна медия, радио или телевизия наградата взе репортерът на "По света и у нас" Мая Димитрова за филма си "Архитекти на хаоса".

За млад журналист наградата полчуи кореспондента на OFFNews в Украйна Горица Радева.

За снимащ журналист, оператор или фотограф наградата отиде при журналиста на свободна практика Живко Константинов.

По традиция беше връчена и Голямата награда на името на Валя. Тази година тя отиде при репортера на "По света и у нас" Милена Кирова за репортажите ѝ за липсващите изборни гласове.

Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ се провеждат за тринадесета поредна година и отличават достойните журналисти у нас, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на гражданите. В досегашните 12 издания на конкурса са номинирани над 520 журналисти с повече от 1200 материала. Наградите са част от дейностите на Фонд „Валя Крушкина“ учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през 2012 г.