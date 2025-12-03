Янка Петкова и Горица Радева от OFFNews с престижния приз ''Валя Крушкина''

Малката редакция на OFFNews спечели не една, а цели две награди от престижния конкурс за журналистика Валя Крушкина. С приза бяха отличени здравния ни журналист Янка Петкова и корсепондентката от фронта в Украйна Горица Радева.
Фонд „Валя Крушкина“ при фондация „Работилница за граждански инициативи“ връчи четиринадесетите медийни награди „Валя Крушкина – журналистика за хората".
Имената на победителите бяха обявени на официална церемония тази вечер в София.
Наградите бяха връчени в четирите категории на конкурса: пишещ журналист, журналист от електронна медия, журналист-надежда и снимащ журналист.
В категория пишещ журналист от печатни и онлайн медии наградата отива при здравния ни репортер от OFFNews Янка Петкова.
За журналист от електронна медия, радио или телевизия наградата взе репортерът на "По света и у нас" Мая Димитрова за филма си "Архитекти на хаоса".
За млад журналист наградата полчуи кореспондента на OFFNews в Украйна Горица Радева.
За снимащ журналист, оператор или фотограф наградата отиде при журналиста на свободна практика Живко Константинов.
По традиция беше връчена и Голямата награда на името на Валя. Тази година тя отиде при репортера на "По света и у нас" Милена Кирова за репортажите ѝ за липсващите изборни гласове.
Наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“ се провеждат за тринадесета поредна година и отличават достойните журналисти у нас, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на гражданите. В досегашните 12 издания на конкурса са номинирани над 520 журналисти с повече от 1200 материала. Наградите са част от дейностите на Фонд „Валя Крушкина“ учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през 2012 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник