"Ангелска елха" - рождественска кампания за деца в нужда

Столичният храм "Рождество Христово" организира за поредна година инициативата "Ангелска елха", която цели да зарадва над 500 деца в нужда с подарък за коледните и новогодишните празници. Подаръците трябва са неопаковани и за деца от 0 до 18 години. Доброволци от храма ги опаковат и ги изпращат на деца, чийто родители излежават присъди в затворите, както и на деца с увреждания или настанени в институции. Предишни години първият подарък за Рождество получаваше детето на доскоро излежаваща своята присъда бивша кметица на район "Младост" Десислава Иванчева.

В благотвoрителната кампания се включват и други софийски енории, както и храмове извън столицата. "Ангелофания от хартия" от няколко години обгрижва сливенския женски затвор.

За децата на лишените от свобода координаторът Велина Андонова коментира:

Те получават подаръци от името на техните родители. Само веднъж да видите дете, което ококорва очите "Ама от татко ми имам подарък?" Всички му казват "Баща ти е бандит, престъпник ще изгние в затвора, вероятно и ти ще станеш такъв!". Получавайки подарък детето знае, че татко му не го е забравил и все още е човек, който го обича. Помогнете ни да опазим свещената връзка родител-дете! Кампанията" Ангелска елха" координираме от години и сме радостни, когато родител излезе на свобода и се върне при семейството си.

"Ангелска елха" е кампания на световната организация "Prison Fellowship" за подкрепа на лишените от свобода, която радва повече от 13 милиона деца всяка година за Рождество Христово.