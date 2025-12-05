"Ангелска елха" - рождественска кампания за деца в нужда

Столичният храм "Рождество Христово" организира за поредна година инициативата "Ангелска елха", която цели да зарадва над 500 деца в нужда с подарък за коледните и новогодишните празници. Подаръците трябва са неопаковани и за деца от 0 до 18 години. Доброволци от храма ги опаковат и ги изпращат на деца, чийто родители излежават присъди в затворите, както и на деца с увреждания или настанени в институции. Предишни години първият подарък за Рождество получаваше детето на доскоро излежаваща своята присъда бивша кметица на район "Младост" Десислава Иванчева.
В благотвoрителната кампания се включват и други софийски енории, както и храмове извън столицата. "Ангелофания от хартия" от няколко години обгрижва сливенския женски затвор.
За децата на лишените от свобода координаторът Велина Андонова коментира:
Те получават подаръци от името на техните родители. Само веднъж да видите дете, което ококорва очите "Ама от татко ми имам подарък?" Всички му казват "Баща ти е бандит, престъпник ще изгние в затвора, вероятно и ти ще станеш такъв!". Получавайки подарък детето знае, че татко му не го е забравил и все още е човек, който го обича. Помогнете ни да опазим свещената връзка родител-дете! Кампанията" Ангелска елха" координираме от години и сме радостни, когато родител излезе на свобода и се върне при семейството си.
"Ангелска елха" е кампания на световната организация "Prison Fellowship" за подкрепа на лишените от свобода, която радва повече от 13 милиона деца всяка година за Рождество Христово.
Маргарита Генчева
Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести