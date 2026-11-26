Почасово, на смени, денонощно или с настаняване: колко струва болногледач у дома в евро, какво не влиза в цената и каква безплатна подкрепа има.

През 2026 г. платената грижа за възрастен човек у дома в България се смята основно по броя часове. Едночасово посещение при месечна заявка излиза около 23 € на ден, осемчасова дневна смяна – около 63 €, а денонощното присъствие – от 85 € на ден. Болногледач с настаняване струва около 1350 € на месец. Паралелно съществуват и безплатни форми – общинската асистентска подкрепа и механизмът „Лична помощ“.

Към края на 2025 г. в България живеят 1 557 851 души на 65 и повече години – 24,3% от населението, сочат окончателните данни на НСИ. Най-висок е делът във Видинска област (31,6%), най-нисък – в столицата (19,2%). Зад тези числа стои едно все по-често семейно решение: близкият вече не се справя сам, а децата работят или живеят в друг град. Тогава първият въпрос е колко ще струва помощта.

Какви са форматите на грижа у дома?

Платената грижа обикновено се предлага в пет варианта. Изборът зависи не от желанието на семейството, а от това колко време в денонощието човекът не бива да остава сам.

• Почасови посещения – болногледачът идва за 1 до 12 часа на ден, помага с хигиената, храненето, лекарствата по схемата на лекаря и разходката, след което си тръгва.

• Две посещения на ден – сутрин и вечер, за ставане, измиване, хранене и подготовка за сън. Времето между посещенията не се заплаща.

• Денонощна грижа – за човек, който не бива да остава сам дори за кратко.

• Болногледач с настаняване – специалистът живее в дома на възрастния човек; семейството осигурява място за спане и храна.

• Грижа в болница – помощ с хигиената и храненето по време на престой в отделение, когато персоналът не може да бъде постоянно до леглото. Може да се заяви и за един ден.

Колко струва всеки формат?

Ориентир дава публичният ценоразпис на агенцията DobroYou, която работи с единни цени за цялата страна – независимо дали семейството е в София, Русе или Бургас. Сумите по-долу са за заявка от 30 дни и вече включват подбора на специалиста – отделна такса за подбор няма.

За сравнение: минималната работна заплата в България от 1 януари 2026 г. е 620,20 € бруто. Дори четиричасовата ежедневна помощ надхвърля една минимална заплата почти двойно, затова много семейства комбинират платена и безплатна подкрепа.





Илюстрация: цена на ден за основните формати на грижа у дома при заявка за 30 дни, в сравнение с минималната работна заплата.

Защо по-дългата заявка излиза по-евтино на ден?

Цената включва възнаграждението на болногледача и еднократна комисиона за подбора, която се разпределя върху целия период. Затова един час грижа на ден за 3 дни струва 150 € (по 50 € на ден), а същият график за 30 дни – 690 € (по 23 € на ден). При кратки нужди, например няколко дни след изписване, разходът на ден е осезаемо по-висок.

При болногледача с настаняване логиката е същата: при договор за един месец денят излиза 45 €, а при по-дълъг срок цената на ден слиза до 43–44 €. Затова, ако е ясно, че помощта ще е нужна поне няколко месеца, има смисъл да се договори по-дълъг срок от самото начало, вместо заявката да се подновява всяка седмица.

Кога цената е по-висока?

Базовата цена е за човек, при когото грижата няма особени усложнения. Доплащане се уговаря преди началото на работата, когато обемът на физическия труд или рисковете са по-големи:

• Теглото на човека. При тегло от 80 до 100 кг доплащането е около 5 € на ден, а над 100 кг – по-високо, защото повдигането и обръщането в леглото изискват повече сила.

• Някои състояния. Рани, които се нуждаят от обработка, стома, неспокойна деменция или грижа за двама души в едно домакинство също носят доплащане – обикновено между 5 и 30 € на ден.

• Празнични дни. На 25 декември, 31 декември и 1 януари цената е двойна.

• Работа извън града. Когато болногледачът пътува до село или съседно населено място, доплащането е 5 € на ден, а транспортът е за сметка на семейството.

Добре е всяко доплащане да е записано в договора с конкретна сума. Така в края на месеца няма изненади, а семейството знае какво точно плаща.

Какво предлагат безплатно общините и държавата?

Асистентска подкрепа. Общинска услуга, финансирана от държавата. В Русе например тя е за хора в надтрудоспособна възраст, които не могат да се обслужват сами, и за хора с трайни увреждания с определена чужда помощ. Предоставя се до 4 часа на ден в работни дни и към момента е без такса.

Механизъм „Лична помощ“. Право на него имат хората с решение на ТЕЛК, в което е определена чужда помощ. Броят часове се определя от Дирекция „Социално подпомагане“ след индивидуална оценка на потребностите – до 168 часа месечно при най-тежка степен на зависимост, а с издаденото направление заявлението се подава в общината. Личен асистент може да бъде и роднина. При пълнолетните ползватели добавката за чужда помощ от НОИ се пренасочва за заплащане на асистента.

Домашен социален патронаж. Доставка на топла храна и помощ с документи. Таксата се определя от общината и често зависи от дохода на потребителя.

Ограничението е ясно: асистентската подкрепа покрива до 4 часа в делничните дни, а часовете по „Лична помощ“ са ограничени от направлението. Нощите, почивните дни и периодите след болница често остават за семейството или за платена грижа.

Какво не влиза в цената?

Болногледачът осигурява битова и поддържаща грижа, а не лечение. Инжекции, превръзки и други медицински манипулации се извършват от медицинско лице и се договарят отделно. Болногледачът помага да се спазва схемата, назначена от лекаря, напомня за лекарствата и следи за промени в състоянието, но не замества медицинската сестра.

В цената обикновено влизат други неща, които семействата често не се сещат да попитат: воденето на дневник на грижата, подборът и проверката на документите на кандидата, както и една замяна на болногледача в рамките на договорения срок, ако човекът не подхожда на семейството.

Как да сметнете семейния бюджет?

Започнете от реалния дневен график на близкия: кога става, кога се храни, кога пие лекарства и в кои часове остава сам. Ако основният риск е сутрешната хигиена и вечерната подготовка за сън, две кратки посещения често са достатъчни. Ако човекът се обърква, пада или не бива да остава сам през нощта, почасовият формат вече не е решение – тогава сравнявайте денонощна грижа и болногледач с настаняване. Последният излиза по-изгодно при престой от месец и повече.

Пример: ако близкият ползва общинска асистентска подкрепа през делничните дни, а семейството покрива с платена помощ два часа вечер, това прави 28 € на ден или 840 € за 30 дни. Същите два часа без общинската подкрепа отдолу биха оставили човека сам през по-голямата част от деня – затова комбинацията често е по-разумна от един скъп формат.

Какво да уточните преди договора?

• Точния списък със задачи: хигиена, хранене, разходка, лекарства по схема, лека поддръжка на дома.

• Има ли доплащане заради теглото или състоянието на човека и каква е сумата.

• Какво става, ако болногледачът се разболее или не подхожда на семейството.

• Как ще получавате информация – дневник, съобщение в края на деня, телефон.

• Как и на какви етапи се плаща за договорения период.

И не на последно място: преди да изберете частна помощ, проверете в общината дали близкият ви има право на асистентска подкрепа или лична помощ. Двете се съчетават добре с няколко платени часа на ден.

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