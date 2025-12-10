U-Theatre – пътуване към себе си

Енергично, поетично, носещо се между традицията и иновацията, ”Мечът на мъдростта” на тайванската трупа U-Theatre съчетава могъщата енергия на ударните инструменти с танц и бойни изкуства, вдъхновявайки се от будистките стихове, които разказват за пътя на „Просветления войн“ към събе си. На 20 декември U-Theatre идва да първи път в България, с представление в зала 1 на НДК. „Това е театър, който не сте виждали”, казват критиците. Как е създаден ”Мечът на мъдростта” разказва артистичният директор на трупата Хуанг Чи-Чун:

„Мечът на мъдростта“ е представление, което преплита театър, танц, музика и бойни изкуства в поетичен, безсловесен разказ.Творбата е създадена през 2002 г. По това време прекарах три месеца в пътуване из Индия, докато режисьорът Лиу се срещна с тибетски учител в Тайван. Всеки от нас внесе своите преживявания в създаването на тази пиеса.

Пиесата следва повествователна нишка - тя разказва историята на воин, който се отправя на пътешествие в търсене на истината. По пътя среща две проявления на своето вътрешно „аз“ - едното плаче, другото се смее. Вижда многото версии на „себе си“, уловени в противоречия, противопоставяния и объркване. След това преминава река - символ на преминаването от единия бряг към другия. С меча си воинът прочиства и обединява безбройните свои вътрешни „аз“-ове, превръщайки вътрешния конфликт в хармония. Накрая отправя най-искреното си преклонение към небето и земята.

От какви елементи е изградено представлението?

В допълнение към барабаните и гонговете на U-Theatre, тази творба включва музика, композирана с изобилие от мантри. Също така включва движения, заимствани от бойни изкуства, тай чи, въртене, както и свещените упражнения на философа – мистик Георги Гурджиев - превърнати в изразителна сценична хореография.

До какво води комбинацията от различни техники?

Отличителна особеност на спектакъла е използването на дълъг жезъл за удряне на барабаните - подход, който и до днес остава уникален в света. Този метод на барабанене е вдъхновен от дългия жезъл в бойните изкуства.

Разкажете за подготовката на представлението.

От концепцията до окончателната форма ни отне три години. Сложното преплитане на музика, движение, театър изискваше дълго проучване и експериментиране. „Мечът на мъдростта“ носи същността на Изтока, пропита с духовна сила, и едновременно отразява съвременното художествено чувство.

Към кого е насочено представлението и какво послание отправя?

Тази творба въплъщава съвършеното единство между духовността и изкуството -концепция, която наричаме „Дао и Изкуство в Единство“. Изпълнителите не просто играят пред публиката - чрез своето изпълнение те извъшват и вътрешно пътешествие в самите себе си. Пиесата излъчва духовна сила и изключителна художествена дълбочина, създавайки преживяване, което е едновременно спокойно и дълбоко затрогващо.

Защо спектакълът се смята за духовно преживяване?

През цялото представление изразяваме различните вътрешни конфликти, борби и предизвикателства на човека. На края героят завършва пътуване към вътрешното си аз, както и свещено духовно пътешествие на живота. Докато гледате, и вие сте поведен през вътрешно духовно пътешествие редом с изпълнителите.

Какво означава „Представлението не е за външна сила, а за изследване на вътрешното аз“?

В естетиката на U-Theatre представянето не е външна демонстрация, а вътрешно изследване. Вътрешната сила е най-стабилната основа на човека. Чрез бойни изкуства, барабани и медитация — и използвайки изкуството като посредник - ние предаваме на публиката прозренията и разбирането, постигнати отвътре.

Докоснете се и вие до тайнството U-Theatre – 20 декември, зала 1 на НДК. Билети се продават в мрежата на Ивентим.