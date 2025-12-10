U-Theatre – пътуване към себе си

Енергично, поетично, носещо се между традицията и иновацията, ”Мечът на мъдростта” на тайванската трупа U-Theatre съчетава могъщата енергия на ударните инструменти с танц и бойни изкуства, вдъхновявайки се от будистките стихове, които разказват за пътя на „Просветления войн“ към събе си. На 20 декември U-Theatre идва да първи път в България, с представление в зала 1 на НДК. „Това е театър, който не сте виждали”, казват критиците. Как е създаден ”Мечът на мъдростта” разказва артистичният директор на трупата Хуанг Чи-Чун:
„Мечът на мъдростта“ е представление, което преплита театър, танц, музика и бойни изкуства в поетичен, безсловесен разказ.Творбата е създадена през 2002 г. По това време прекарах три месеца в пътуване из Индия, докато режисьорът Лиу се срещна с тибетски учител в Тайван. Всеки от нас внесе своите преживявания в създаването на тази пиеса.
Пиесата следва повествователна нишка - тя разказва историята на воин, който се отправя на пътешествие в търсене на истината. По пътя среща две проявления на своето вътрешно „аз“ - едното плаче, другото се смее. Вижда многото версии на „себе си“, уловени в противоречия, противопоставяния и объркване. След това преминава река - символ на преминаването от единия бряг към другия. С меча си воинът прочиства и обединява безбройните свои вътрешни „аз“-ове, превръщайки вътрешния конфликт в хармония. Накрая отправя най-искреното си преклонение към небето и земята.
От какви елементи е изградено представлението?
В допълнение към барабаните и гонговете на U-Theatre, тази творба включва музика, композирана с изобилие от мантри. Също така включва движения, заимствани от бойни изкуства, тай чи, въртене, както и свещените упражнения на философа – мистик Георги Гурджиев - превърнати в изразителна сценична хореография.
До какво води комбинацията от различни техники?
Отличителна особеност на спектакъла е използването на дълъг жезъл за удряне на барабаните - подход, който и до днес остава уникален в света. Този метод на барабанене е вдъхновен от дългия жезъл в бойните изкуства.
Разкажете за подготовката на представлението.
От концепцията до окончателната форма ни отне три години. Сложното преплитане на музика, движение, театър изискваше дълго проучване и експериментиране. „Мечът на мъдростта“ носи същността на Изтока, пропита с духовна сила, и едновременно отразява съвременното художествено чувство.
Към кого е насочено представлението и какво послание отправя?
Тази творба въплъщава съвършеното единство между духовността и изкуството -концепция, която наричаме „Дао и Изкуство в Единство“. Изпълнителите не просто играят пред публиката - чрез своето изпълнение те извъшват и вътрешно пътешествие в самите себе си. Пиесата излъчва духовна сила и изключителна художествена дълбочина, създавайки преживяване, което е едновременно спокойно и дълбоко затрогващо.
Защо спектакълът се смята за духовно преживяване?
През цялото представление изразяваме различните вътрешни конфликти, борби и предизвикателства на човека. На края героят завършва пътуване към вътрешното си аз, както и свещено духовно пътешествие на живота. Докато гледате, и вие сте поведен през вътрешно духовно пътешествие редом с изпълнителите.
Какво означава „Представлението не е за външна сила, а за изследване на вътрешното аз“?
В естетиката на U-Theatre представянето не е външна демонстрация, а вътрешно изследване. Вътрешната сила е най-стабилната основа на човека. Чрез бойни изкуства, барабани и медитация — и използвайки изкуството като посредник - ние предаваме на публиката прозренията и разбирането, постигнати отвътре.
Докоснете се и вие до тайнството U-Theatre – 20 декември, зала 1 на НДК. Билети се продават в мрежата на Ивентим.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Без вода в части от София утре
''Реликва от Студената война''. САЩ да излезе от НАТО, предлага републикански конгресмен
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
Демократите спечелиха кметското място в Маями за първи път от 28 години