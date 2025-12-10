САЩ ще изискват 5-годишна история в социалните мрежи от туристите при влизане в страната

Американските власти публикуваха ново предложение, според което туристите от десетки държави, включително Великобритания, ще бъдат задължени да предоставят 5-годишна история от социалните си мрежи като условие за влизане в Съединените щати, предаде Би Би Си.

Мярката ще засегне гражданите на около 40 страни с право на безвизов режим (до 90 дни). Тези пътници ще трябва да попълнят формуляр в Електронната система за разрешение за пътуване (ESTA).

Новият формуляр ще изисква от кандидатите не само да предоставят историята си в социалните мрежи за последните 5 години, но и всичките си телефонни номера и имейл адреси, използвани през последните пет и десет години, както и повече информация за членовете на семейството.

Мярката е обвързана с изпълнителна заповед на Тръмп от януари, насочена към " защита на Съединените щати от чуждестранни терористи и други заплахи за националната сигурност". Подобни изисквания вече бяха въведени за кандидати за студентски визи и визи за квалифицирани работници. Служители са инструктирани да проверяват за лица, които "подкрепят или подпомагат определени чуждестранни терористи" или извършват "незаконен антисемитски тормоз или насилие".

От завръщането си в Белия дом през януари, президентът Доналд Тръмп засили граничния контрол. Според анализатори, новият план може да създаде пречки за потенциални посетители и да навреди на техните цифрови права.

Тези промени във визовата политика вече оказват влияние върху американския туристически сектор. Според Световния съвет за пътувания и туризъм, САЩ е единствената държава от 184 анализирани икономики, която се очаква да регистрира спад в разходите от международни посетители през 2025 г. Също така, бойкотът срещу американските тарифи доведе до спад в броя на канадските туристи, които традиционно представляват около една четвърт от всички международни посетители.

Въпреки предстоящите големи събития като Световното първенство и Олимпиадата през 2028 г., новото предложение за събиране на допълнителна лична информация чрез ESTA остава отворено за обществено обсъждане за 60 дни.