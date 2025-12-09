Българското гайдарство влезе в Списъка с нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

Българското гайдарство влезе в Списъка на нематериалното културно наследство на Организацията на обединените нации за образование, съобщава БТА.
Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия, от понеделник до събота. То идва, след като тази година България подготви национална номинация за включване в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството със следното досие: „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“.
„Нов запис в Списъка на #нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България: предаване на знания и умения, #България. Поздравления!“ – гласи официалното съобщение на ЮНЕСКО в социалната мрежа "Екс".
За да бъде официално обявена дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива от общност, наред с други критерии.
„Нематериалното културно наследство е символ на културно участие, разнообразие и жизненост“, каза Кристоф Вулф, вицепрезидент на Германската комисия за нематериално културно наследство в ЮНЕСКО.
Тази година експертите ще разгледат 11 номинации за Списъка на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, както и едно предложение за Регистъра на добрите практики за опазване.
