Адвокати публикуваха насоки за протестиращите, оставиха и телефонни номера

Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници публикува кратки насоки към задържаните по време на протест, както и към стюардите, които ще съдействат за опазване на обществения ред на антиправителствения протест довечера.

Адвокатите оставиха в публикацията и телефонните си номера, за да съдействат на арестувани протестиращи при нужда.

Ето ги и насоките към протестиращите, които евентуално могат да бъдат задържани:

— Опитайте да не се поддавате на провокации;

— Гледайте да не сте сами, за да има свидетели на случващото се с Вас;

— Носете си визитна картичка или записани координатите на наказателен адвокат, на когото имате доверие, за да може да му се обадите по всяко време. Носете си координатите му не само записани в телефона, а и на листче, в случай че ви вземат/счупят телефона;

— Ако не познавате адвокат, на когото да се обадите, поискайте служебен защитник;

— Имайте предвид, че още от първия момент на задържането си имате право да се обадите на адвокат и на Ваш близък. И най-добре го направете;

— За да се считате задържан, не е нужно да са Ви връчили заповед за задържане. Достатъчно е да не можете да си тръгнете доброволно. От този момент настоявайте да се обадите на адвокат и близък. Ако поискате са длъжни да Ви осигурят адвокат;

— Ако се свържете с адвокат, той може да обжалва задържането Ви още докато сте задържан и евентуално да се стигне до по-бързото Ви освобождаване;

— Не давайте никакви обяснения на задържалите Ви. Имате право да мълчите. Не само ако иначе бихте се уличили в престъпление, а във всеки един случай;

— Попитайте полицаите защо Ви задържат. Имате право да знаете основанието, на което сте задържан;

— Не се заяждайте с полицейските служители и не грубиянствайте излишно;

— Ако проявяват към Вас вербално или физическо насилие, запомнете идентификационния номер на полицая и белези по които да можете да го опишете при разпит или да го разпознаете при разпознаване; уведомете своите близки и адвокат за насилието;

— Ако сте получили наранявания, още при задържането искайте медицински преглед (ще Ви дадат да подпишете декларация, в която се вписва, ако искате такъв);

— Докато сте задържани, може да искате медицински преглед не само, ако върху Вас е упражнено физическо насилие, но и ако по друга причина започнете да се чувствате зле;

— Веднага след излизането Ви на свобода посетете съдебен медик и ще Ви бъде издадено съдебно-медицинско удостоверение;

— Възможно най-скоро след освобождаването Ви подайте сигнал за упражненото върху Вас насилие, ако има такова. Посъветвайте се с адвокат по оформянето на сигнала. Ако последва отказ за образуване на наказателно производство, обърнете се към адвокат, за да Ви съдейства да изчерпите процедурата по защита на правата си в България и евентуално, ако се наложи, да се обърнете към Европейския съд по правата на човека. Има множество осъждания на държавата ни от съда в Страсбург за неефективно разследване на полицейско насилие;

— Имате 14-дневен срок да обжалвате заповедта за задържането Ви. Ако смятате, че сте задържан неоснователно, възползвайте се от него.

Протести срещу правителството тази вечер ще се проведат в градове из цяла България, не само в София.

Телефоните, които адвокатското дружество е оставило публично достъпни, са следните: Златка Стефанова - 0899 866 119, Никола Атанасов - 0898 55 57 66, Иглика Василева - 0886 15 68 70, Даниела Василева - 0887 06 46 27 и Деница Тодорова - 0895 49 53 46.