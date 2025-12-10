Ексклузивно Пишем историята. Днешният протест е по-голям дори от предишния (видео, хронология, снимки)

Екип на OFFNews 10 декември 2025 в 17:49 32168 14
Протестът срещу Пеевски и Борисов

Над 100 000 демонстранти се събраха в "Триъгълника на властта", за да поискат "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта". Днешният протест бе по-голям дори от предишния огромен протест на 2 декември.

OFFNews проследи на живо от площад Независимост в София протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". 

Хронология на протеста:

22:05 ч. - Демонстрантите изпълниха Орлов мост, вървят по Цариградско шосе

21:20 ч. - Организаторите обявиха край на днешния протест и предупредиха демонстрантите да внимават за провокатори, които са се влели в множеството. Както беше съобщено днес по-рано, шествие тази вечер няма да има.

21:10 ч. - Пред множеството говорят Асен Василев, Иво Мирчев и Божидар Божанов.

Божанов: Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали. Гответе се за избори!

Мирчев: Това говедо, този мафиот никога няма да ползва охрана. Като всеки депутат ще върви сред хората. Оставка на това корумпирано управление! Време е за честни и свободни избори!

Василев: Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, казват че искате само нов бюджет. А какво искате вие? (Множеството скандира "Оставка"). Към Пеевски, Борисов, Слави и Зафиров - идете си мир още утре и да отидем на честни избори. Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Ако утре не гласуват оставката си, ще се съберем още повече и този път няма да си тръгнем.

20:50 ч. - Пуснаха записа, в който Слави Трифонов казва, че никога няма да се коалира с ГЕРБ, ДПС и БСП. Множеството освирква ИТН и Слави Трифонов

20:40 ч. - На площада се извива огромно хоро.

20:07 ч. - Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха пред БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички. Полицейски кордони има пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София".

20:05 ч. - Демонстраните са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до старата сграда на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски". 

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

20:00 ч. - Младите лекари са на сцената:

Истината е, че младите медици бяхме основни виновници да се започне с тази протестна енергия преди 7 месеца и оттогава не сме спрели. Правим го, защото чуваме все по-често наши приятели да изричат следните думи – „Заминавам за чужбина, защото тук за мен място няма“. Заминават заради ниското заплащане и многото порочности, които са пропили здравната ни система. Изтърпяхме какво ли не - че от нас нищо не зависи, че системата не се крепи на нас. Казаха ни, че нещата се получат когато слънцето изгрее от Запад, а Тошко директно ни изгони. Изпрати ни в Сицилия. Когато ги притиснаха до стената хвърлиха лъжливи, половинчати решения, за да се отложи всичко, докато приемаха закони за секунди. Предложиха промени за признаване на чужди дипломи, за да ни заместят със съмнителни кадри отвън. Обаче не познаха, че ще търпим безкрайно. Не сме отгледани да скланяме глава, няма да се откажем! Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще ние ще сме на площада.“ - заяви д-р Даниел Кипров от Национален протест „Бъдеще в България“

„Вчера се прибрах от чужбина от град, в който има хиляди български студенти. Попитах „искате ли да се върнете в България“. Всеки каза „искам да се върна“. Това са хора, които в момента правят протеста в чужбина, чиито родители най-вероятно са тук на площада и искат бъдеще за техните деца. Ще ви помоля отново всеки от вас извади телефона си, да светне фенера и освети пътя на тези хора към България! В никакъв случай няма да позволим на когото и да е да ни раздели!“ -  заяви Василена Димитрова, студент по медицина.

19:50 ч. - Множеството освети с телефоните си целия площад

19:48 ч. - Агенция Ройтерес предава на живо протестът в София:

19:44 ч. - На сцената говорят представители на ромската общност у нас с транспарант "България над всичко".  30 години наблюдавам как Борисов и ДПС купуват ромската общност. Но купена любов се нарича проституция - заяви Мартин Тихомиров - Нашите братя бяха отвлечени, за да протестират за Пеевски, но те казаха "не" на прасетата!

19:31 ч. - Аз съм Джем Юмеров, аз съм етнически турчин и се гордея с това - заяви от сцената младежът, който тази седмица участва в "Референдум" - Аз ще ви призова, когато има избори, моля ви - гласувайте. Джем означава обединител, обединявайте се българи

19: 26 ч. - Над 50 000 души в момента са на площада

19:22 ч. - На сцената са "Ахат". Множеството пее с тях "Черната овца". Преди това "Ахат" изпълниха и War Pigs на Black Sabbath

19:00 ч. - На площада пристигат още хиляди демонстранти. 

По Цар Освободител пред Руската църква има пропусквателен пункт, но хората са плътно и идват още.

18:53 ч. - Както се очакваше - мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста

18:37 ч. - Множеството на площада пее "Когато па...падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен"

18:30 ч. - Десетки хиляди демонстранти вече са на площада.

18:20 ч. - Протестът в момента:

Снимка: Деян Милков

Снимка: Маргарита Генчева

18:05 ч. - Стриймът на OFFNews от протеста в момента се излъчва в ефира на "Видимо и невидимо ТВ", която е в мрежите на повече от 150 кабелни оператора.

18:00 ч. - Демонстрантите се събират на площад Независимост. 

17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.

17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Снимка: Анна Сечински

    18073

    14

    Панелен земеделец

    10.12 2025 в 21:41

    -0
    +0
    А колцина си спомнят това парче на "Бедствен район"? В средата на годината тръгна Черната рок класация Блек топ. Спечелиха те с "Брадвата" пред ахати и други по-големи от тях банди. Дали е актуално още? Ооо, през всичките тия времена от 1990-а до сега:
    https://www.youtube.com/watch?v=-S7rlSjfyrU
    Хубава вечер на всички!

    3146

    13

    1215

    10.12 2025 в 21:40

    -0
    +2
    Когато нещо се повтаря, то определено се повтаря като фарс. Имам пред вид безкрайните протести и дърдорене без практическа полза. След 2020 всичко се изроди до неузнаваемост. Сега излейте кофата с минуси. Клавиатурни каналджии.А онова пясъчното ,като че ли е наблюдаващо от небесата говненце .

    2970

    12

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 21:40

    -0
    +0
    Жоржи,

    Стига се напъва, че замириса!

    900

    11

    autodafe

    10.12 2025 в 21:20

    -0
    +2
    Сглобените тиквундери пак нещо са се превъзбудили май.
    Все същите са си до момента в който могат да намажат филия с мас.

    18073

    10

    Панелен земеделец

    10.12 2025 в 20:57

    -1
    +7
    Не виждам смисъл да се пише тук в момента, докато някои си заработват хлебеца.
    Но не мога да се сдържа: на площада показваха чалговизионерът Славчо (и неговите хора) какво-кога-пред кого са думали... Безценно.
    Впрочем, във времето на АІ, сигурно ли е, че пишещият в мрежата, не е само аватар на нещо като... A Comfortable Numb (и не е по "Флойд" - понеже той е далеко от тях - колкото днес са Вояджърите от Земята.)
    Да не забравя, заради "националните" ТВ-канализации; г-н Стайков, браво на Евроком, как пък не успяха да ви закрият толкоз време. Да сте здрави и техниката ви - издръжлива! (Гледайте там, то другаде и няма...)

    2193

    9

    jorj

    10.12 2025 в 20:54

    -2
    +6
    ДО ДД :
    1 / Незаклахме прасето, когато ТРЯБВАШЕ.
    2 / Неизядохме толумбата, когато ТРЯБВАШЕ.
    3 / ЧОРАПА МИРИШЕ НА РУСКА ПАРТЕНКА, НЕ ГО ИМПИЙЧВАМЕ.
    ... / ПЛАЩАМЕ С НАШИТЕ ПАРИ.

    2970

    8

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 20:30

    -6
    +4
    Ааааа, Жоржито е наряд днес, може и да не видим сребърцето! Жалко, липсва ми! ;)

    2193

    7

    jorj

    10.12 2025 в 20:17

    -8
    +7
    Крадеца Крадев крещи " дръжте крадеца" ,Кокорчо му припява и народа се юрва да сваля прасета толупи,бюджети,власт !!!!!!
    Да, властта не е добра,но когато Предателя е впрегнал всички сили на петата рускопутинска колона да дестабилизират държавата и да я изкара от релсите на ЕС,когато голяма част от средствата на българите отиват в джоба на путьо, който се усмихва самодоволно и ни смята за идиоти - боташи, когато голям % от парите НИ отиват за охрана, кортежи, самолети ,екскурзи /без никаква полза за България/и глезотии на деса простакеса и хибридна война срещу самата му Родина,когато е против еврото, една от най-стабилните валути в света, когато еврозоната ще доведе в голяма степен за намаляване на кражбите и корупцията Е идиотизъм да не протестиращ против ПРЕДАТЕЛА .

    2970

    6

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 19:37

    -2
    +6
    Очакваме мощно включване от сребърцето. Песъка вече се е изходил първи по темата. На него явно ще му дадат 100 кинта за това. За сребърцето - само 50. Пък може и да го правят от тъпотия (което е по-вероятното). ;)

    3980

    5

    Niko Kolev

    10.12 2025 в 19:15

    -1
    +19
    Леле, ОПГ Ново начало няма да спят тази вечер, за да бранят началниците си из форумите.
     
    X

    На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов