Пишем историята. Днешният протест е по-голям дори от предишния (видео, хронология, снимки)

Над 100 000 демонстранти се събраха в "Триъгълника на властта", за да поискат "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта". Днешният протест бе по-голям дори от предишния огромен протест на 2 декември.

OFFNews проследи на живо от площад Независимост в София протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта".

Хронология на протеста:

22:05 ч. - Демонстрантите изпълниха Орлов мост, вървят по Цариградско шосе

21:20 ч. - Организаторите обявиха край на днешния протест и предупредиха демонстрантите да внимават за провокатори, които са се влели в множеството. Както беше съобщено днес по-рано, шествие тази вечер няма да има.

21:10 ч. - Пред множеството говорят Асен Василев, Иво Мирчев и Божидар Божанов.

Божанов: Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали. Гответе се за избори!

Мирчев: Това говедо, този мафиот никога няма да ползва охрана. Като всеки депутат ще върви сред хората. Оставка на това корумпирано управление! Време е за честни и свободни избори!

Василев: Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, казват че искате само нов бюджет. А какво искате вие? (Множеството скандира "Оставка"). Към Пеевски, Борисов, Слави и Зафиров - идете си мир още утре и да отидем на честни избори. Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Ако утре не гласуват оставката си, ще се съберем още повече и този път няма да си тръгнем.

20:50 ч. - Пуснаха записа, в който Слави Трифонов казва, че никога няма да се коалира с ГЕРБ, ДПС и БСП. Множеството освирква ИТН и Слави Трифонов

20:40 ч. - На площада се извива огромно хоро.

20:07 ч. - Петима души са задържани до този момент по време на протестите в центъра на София, казаха пред БТА от СДВР. У задържаните са намерени бокс, ножове, маски и бомбички. Полицейски кордони има пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София".

20:05 ч. - Демонстраните са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до старата сграда на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

20:00 ч. - Младите лекари са на сцената:

Истината е, че младите медици бяхме основни виновници да се започне с тази протестна енергия преди 7 месеца и оттогава не сме спрели. Правим го, защото чуваме все по-често наши приятели да изричат следните думи – „Заминавам за чужбина, защото тук за мен място няма“. Заминават заради ниското заплащане и многото порочности, които са пропили здравната ни система. Изтърпяхме какво ли не - че от нас нищо не зависи, че системата не се крепи на нас. Казаха ни, че нещата се получат когато слънцето изгрее от Запад, а Тошко директно ни изгони. Изпрати ни в Сицилия. Когато ги притиснаха до стената хвърлиха лъжливи, половинчати решения, за да се отложи всичко, докато приемаха закони за секунди. Предложиха промени за признаване на чужди дипломи, за да ни заместят със съмнителни кадри отвън. Обаче не познаха, че ще търпим безкрайно. Не сме отгледани да скланяме глава, няма да се откажем! Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще ние ще сме на площада.“ - заяви д-р Даниел Кипров от Национален протест „Бъдеще в България“

„Вчера се прибрах от чужбина от град, в който има хиляди български студенти. Попитах „искате ли да се върнете в България“. Всеки каза „искам да се върна“. Това са хора, които в момента правят протеста в чужбина, чиито родители най-вероятно са тук на площада и искат бъдеще за техните деца. Ще ви помоля отново всеки от вас извади телефона си, да светне фенера и освети пътя на тези хора към България! В никакъв случай няма да позволим на когото и да е да ни раздели!“ - заяви Василена Димитрова, студент по медицина.

19:50 ч. - Множеството освети с телефоните си целия площад

19:48 ч. - Агенция Ройтерес предава на живо протестът в София:

19:44 ч. - На сцената говорят представители на ромската общност у нас с транспарант "България над всичко". 30 години наблюдавам как Борисов и ДПС купуват ромската общност. Но купена любов се нарича проституция - заяви Мартин Тихомиров - Нашите братя бяха отвлечени, за да протестират за Пеевски, но те казаха "не" на прасетата!

19:31 ч. - Аз съм Джем Юмеров, аз съм етнически турчин и се гордея с това - заяви от сцената младежът, който тази седмица участва в "Референдум" - Аз ще ви призова, когато има избори, моля ви - гласувайте. Джем означава обединител, обединявайте се българи

19: 26 ч. - Над 50 000 души в момента са на площада

19:22 ч. - На сцената са "Ахат". Множеството пее с тях "Черната овца". Преди това "Ахат" изпълниха и War Pigs на Black Sabbath

19:00 ч. - На площада пристигат още хиляди демонстранти.

По Цар Освободител пред Руската църква има пропусквателен пункт, но хората са плътно и идват още.

18:53 ч. - Както се очакваше - мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста

18:37 ч. - Множеството на площада пее "Когато па...падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен"

18:30 ч. - Десетки хиляди демонстранти вече са на площада.

18:20 ч. - Протестът в момента:

Снимка: Деян Милков

Снимка: Маргарита Генчева

18:05 ч. - Стриймът на OFFNews от протеста в момента се излъчва в ефира на "Видимо и невидимо ТВ", която е в мрежите на повече от 150 кабелни оператора.

18:00 ч. - Демонстрантите се събират на площад Независимост.

17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.

17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Снимка: Анна Сечински