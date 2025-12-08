''Геометрия на душата'' – когато тялото одушевява формата на сцената на ''Сфумато''

Между точката светлина и човешкото тяло. Между пръчката, сферата и пулса на живото присъствие. Такова пътешествие предлага спектакълът „Геометрия на душата“, който има своята българска премиера на 5 декември на сцената на Театрална работилница Сфумато. Представлението гостува у нас като част от международната програма на испанската куклено-театрална трупа Театър ПЛЮС.

„Геометрия на душата“ е изящна комбинация от визуален театър, съвременен танц и театър с предмети. В центъра му стоят прости геометрични форми – пръчки и сфери – които в ръцете и тялото на изпълнителя се превръщат в живи метафори за човешката уязвимост, стремеж и вътрешна хармония. Тялото е този инструмент, който се опитва да „одушеви“ геометрията около себе си, за да стигне до собствената си вътрешна архитектоника – до геометрията на душата.

Спектакълът предлага и своеобразна алтернативна теория за началото на Вселената – еволюция на формите и живота от най-малката точка светлина до „перфектността“ на човешкото тяло. Без думи, но с изключителна пластика, музика и образ, „Геометрия на душата“ създава усещане за философски пърформанс, в който математиката се превръща в поезия.

Зад проекта стои първият авторски спектакъл на Алек Чурчич, който е и единственият изпълнител на сцената. Това е негов дебют като автор – смел, личен и вече международно признат. Представлението има пет фестивални награди от различни държави, включително престижното отличие за „Най-добър спектакъл“ за 2022 година в Астуриас, Испания.

Режисурата е на Олга Жечева, музиката – на композитора Хосе Рамон Фейто, хореографията – на Ана Серна, а пространственият дизайн и осветлението са дело на Алберто Ортиз. Фотограф на проекта е Pedro Timón Solinis.

Театър ПЛЮС е основан през 1997 г. в Испания и вече близо три десетилетия развива експериментален куклен и визуален театър за публика от „3 до 103 години“. В своите проекти трупата свободно преминава през музикален куклен театър, сенки, клоунски жанрове и дори използване на „жива материя“ – тесто за хляб, от което се създават кукли в реално време. Всички техни спектакли са обединени от ясно разказана история, хумор и куклата като основно средство за общуване.

„Геометрия на душата“ се вписва в тази философия, но отваря нова, по-съзерцателна посока – спектакъл, който говори за човека чрез форма, светлина и движение.