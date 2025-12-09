Scorpions с концерт в София на 27 юни

Легендите Scorpions се завръщат у нас с юбилейно шоу на 27 юни 2026.

Емблематичната немска група ще излезе на сцената на Арена 8888 в София, за да отбележи 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния каталог на Scorpions, съобщават организаторите Fest Team.

Билетите влизат в продажба на цени от 40 до 78 евро от 12 декември в мрежата на Ticketstation.bg, a ден преди това, на 11 декември, стартира предварителната продажба за членове на Fest Club.

Песни като “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Send Me an Angel”, “No One Like You”, “Big City Nights”, “Blackout” ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години.

Само преди дни Scorpions изненадаха феновете си и със специален подарък - едноименният лайв албум “Coming Home Live”. Записан по време на шоуто в Хановер на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина, албумът съхранява онази неповторима енергия и я предава на всички, които не са могли да бъдат там. “На всички, които са с нас през годините през всичките шест десетилетия - едно огромно, дълбоко и искрено „благодаря“!"