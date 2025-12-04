Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова за заслуги към българската култура

Бившият министър-председател (2001-2005 г.) и цар на българите (1943 – 1946 г.) Симеон Сакскобургготски награди примата на българската естрада Лили Иванова с Дамски кръст, първа степен, на ордена „Свети Александър“, предаде БГНЕС.

Лили Иванова получава наградата за изключителните си заслуги към българската култура. Награждаването се състоя в двореца „Врана“, където примата на българската музика гостува по лична покана на царското семейство.

„Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца „Врана“ и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!“, написа певицата във "Фейсбук".

„Свети Александър“ е вторият орден, който се създава в младото Княжество България непосредствено след Освобождението. Той е създаден по идея на княз Александър І Батенберг в нарушение на клаузите на Берлинския конгрес. Князът, а след него и цар Фердинанд връчват този орден на държавни глави, политици, дипломати и военни, с което утвърждават България на картата на Европа.

„Свети Александър“, чийто девиз е „С нами Бог“, е домашният орден на владетелите на Третото българско царство. След обявяването на Републиката през 1946 г. той е опразнен, но продължава да се връчва от българския цар в изгнание Симеон, който е негов велик магистър.