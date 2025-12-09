Искат увеличаване на бюджета за сценичните изкуства и Национален фонд култура

Организаторите на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България изпратиха писмо до Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на културата и Народното събрание във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2026 г.

В писмото се настоява за допълнително финансиране в размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства и 5,2 млн. евро за Национален фонд „Култура“, както и за поетапно увеличаване на публичните средства за култура до 1% от БВП.

Това е ключово условие за устойчивото развитие на сектора, регионалния достъп до култура и запазването на професионалния капацитет на държавните културни институти.

Инициативата е подкрепена от представители на академичния, държавния и независимия културен сектор.

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



В контекста на подготовката и приемането на новия държавен бюджет на

Република България и по-конкретно средствата за група «Култура» и в частност –

бюджета на Министерство на културата за 2026 година, се обръщаме към Вас с

категорично настояване за осигуряване на допълнителни публични финанси в

размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства, както и 5,2 млн. евро

допълнително увеличение на субсидията за Национален фонд «Култура». Това

финансиране е от стратегическо значение за устойчивото развитие на сектора, за

гарантиране на достъпа до култура в национален и регионален мащаб и за

съхраняване на професионалния потенциал в държавните културни институти.

В допълнение на нашите спешни искания по бюджета на Министерство на

културата, настояваме за увеличаването на процента за култура от БВП, което е

стратегическа инвестиция в човешкия капитал, социалната кохезия и устойчивото

развитие, а не разход с краткосрочен ефект. По-високият процент за култура от

БВП гарантира по-стабилно финансиране на културните институции, по-добри

условия за творците и по-широк достъп на гражданите до културен живот.

Настояваме този процент да бъде увеличаван постъпково, считано от 2026 г. – с

0,1%, в рамките на петгодишен период, като се изхожда от предвидения към

момента размер от 0,5% от БВП за култура(2025 г., 2026г. и 2027 г.), така че да се

осигури предвидимост, устойчивост и плавно адаптиране на бюджетната политика

в областта на културата и достигане до 1% от БВП.

През последните години българските театри, опери, филхармонии и куклени

театри изпълняват не само артистична, но и социална мисия. Те осигуряват

културен достъп в малки населени места, допринасят за културно, демократично и

гражданско образование, създават работни места и значителен икономически

ефект чрез насърчаване на туризма и културното предприемачество. Всеки лев,

вложен в сценичните изкуства, се връща като добавена стойност в местните

икономики, особено в контекста на прилагането на политиката за културна

децентрализация и повишаване на качеството на живот извън столицата.

Секторът е и сред най-засегнатите от инфлационните процеси, нарастващите

разходи за енергия, транспорт, сценична техника, материали и труд. В същото

време, очакванията към институциите растат – за качествен репертоар, за

обновена инфраструктура, както и за развитие на нови публики. Привличането и

задържането на млади професионалисти и повишаването на художествените

стандарти в институтите са немислими без стабилна финансова подкрепа.

В тази връзка предлагаме в рамките на бюджетната процедура за 2026 година да

бъде предвидено допълнително финансиране в размер на 30 млн. евро за

държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, както и

допълнително увеличение на средствата за субсидии на Национален фонд

«Култура» с допълнителни 5,2 млн. евро.

Това ще осигури:

- реално повишаване на капацитета на културните институции и достойно

заплащане на заетите в сектора;

- обезпечаване на национални и международни участия, фестивали и създаването

на нови продукции;

- стимулиране на иновации, устойчиво управление и партньорства между

институции, общини и независими структури в културата;

- устойчиво развитие на независимия сектор в сценичните изкуства;

- укрепване на регионалната културна инфраструктура и развитие на равно

разпределена културна карта на България.

Подкрепата за сценичните изкуства е не само културна, но и обществена

инвестиция – в човешки капитал, в образование и национална идентичност.

Българската сцена е сред малкото пространства, където обществото продължава

да търси смисъл, диалог и принадлежност. Устойчивостта на тези институции е

равнозначна на устойчивост на културния и социалния живот на страната.

Като следваща спешна стъпка е необходимо да се предприемат мерки за промяна

на Закона за закрила и развитие на културата, като се включат текстове, които да

гарантират адекватен обем на финансиране на сценичните изкуства, както и

актуализиране на методиката за финансиране на държавните културни институти.

Това следва да осигури достойни условия на труд, високо художествено качество,

партньорство с други участници в културната екосистема и устойчиво развитие на

сценичните изкуства в страната.

В този контекст настояваме за поетапно нарастване на дела за култура от БВП,

така че публичното финансиране да отразява реалния принос на сектора за

устойчивото икономическо и социално развитие на страната.

С оглед на изложеното, настояваме категорично Министерството на финансите да

предвиди посочените допълнителни средства в проекта за държавен бюджет за

2026 година, в тясно сътрудничество с Министерството на културата и

професионалните организации в сектора и очакваме среща в Народното събрание

през тази седмица за активен диалог за публичните финанси в областта на

културата.

С уважение,

Организатори на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в

България:

1. Проф. Пенко Господинов, зам.-ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

2. Д-р Диана Андреева – Попйорданова, директор на Обсерватория по

икономика на културата и Център за медийни изследвания, аудиовизуална

политика и културни индустрии „доц. д-р Биляна Томова“, УНСС

3. Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България

4. Мирена Станева, директор на Българска музикална асоциация

5. Проф. Николай Йорданов, директор на Международния театрален

фестивал „Варненско лято“