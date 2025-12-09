Искат увеличаване на бюджета за сценичните изкуства и Национален фонд култура

Организаторите на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България изпратиха писмо до Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на културата и Народното събрание във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2026 г.
В писмото се настоява за допълнително финансиране в размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства и 5,2 млн. евро за Национален фонд „Култура“, както и за поетапно увеличаване на публичните средства за култура до 1% от БВП.
Това е ключово условие за устойчивото развитие на сектора, регионалния достъп до култура и запазването на професионалния капацитет на държавните културни институти.
Инициативата е подкрепена от представители на академичния, държавния и независимия културен сектор.
Публикуваме писмото без редакторска намеса:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В контекста на подготовката и приемането на новия държавен бюджет на
Република България и по-конкретно средствата за група «Култура» и в частност –
бюджета на Министерство на културата за 2026 година, се обръщаме към Вас с
категорично настояване за осигуряване на допълнителни публични финанси в
размер на 30 млн. евро за сценичните изкуства, както и 5,2 млн. евро
допълнително увеличение на субсидията за Национален фонд «Култура». Това
финансиране е от стратегическо значение за устойчивото развитие на сектора, за
гарантиране на достъпа до култура в национален и регионален мащаб и за
съхраняване на професионалния потенциал в държавните културни институти.
В допълнение на нашите спешни искания по бюджета на Министерство на
културата, настояваме за увеличаването на процента за култура от БВП, което е
стратегическа инвестиция в човешкия капитал, социалната кохезия и устойчивото
развитие, а не разход с краткосрочен ефект. По-високият процент за култура от
БВП гарантира по-стабилно финансиране на културните институции, по-добри
условия за творците и по-широк достъп на гражданите до културен живот.
Настояваме този процент да бъде увеличаван постъпково, считано от 2026 г. – с
0,1%, в рамките на петгодишен период, като се изхожда от предвидения към
момента размер от 0,5% от БВП за култура(2025 г., 2026г. и 2027 г.), така че да се
осигури предвидимост, устойчивост и плавно адаптиране на бюджетната политика
в областта на културата и достигане до 1% от БВП.
През последните години българските театри, опери, филхармонии и куклени
театри изпълняват не само артистична, но и социална мисия. Те осигуряват
културен достъп в малки населени места, допринасят за културно, демократично и
гражданско образование, създават работни места и значителен икономически
ефект чрез насърчаване на туризма и културното предприемачество. Всеки лев,
вложен в сценичните изкуства, се връща като добавена стойност в местните
икономики, особено в контекста на прилагането на политиката за културна
децентрализация и повишаване на качеството на живот извън столицата.
Секторът е и сред най-засегнатите от инфлационните процеси, нарастващите
разходи за енергия, транспорт, сценична техника, материали и труд. В същото
време, очакванията към институциите растат – за качествен репертоар, за
обновена инфраструктура, както и за развитие на нови публики. Привличането и
задържането на млади професионалисти и повишаването на художествените
стандарти в институтите са немислими без стабилна финансова подкрепа.
В тази връзка предлагаме в рамките на бюджетната процедура за 2026 година да
бъде предвидено допълнително финансиране в размер на 30 млн. евро за
държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, както и
допълнително увеличение на средствата за субсидии на Национален фонд
«Култура» с допълнителни 5,2 млн. евро.
Това ще осигури:
- реално повишаване на капацитета на културните институции и достойно
заплащане на заетите в сектора;
- обезпечаване на национални и международни участия, фестивали и създаването
на нови продукции;
- стимулиране на иновации, устойчиво управление и партньорства между
институции, общини и независими структури в културата;
- устойчиво развитие на независимия сектор в сценичните изкуства;
- укрепване на регионалната културна инфраструктура и развитие на равно
разпределена културна карта на България.
Подкрепата за сценичните изкуства е не само културна, но и обществена
инвестиция – в човешки капитал, в образование и национална идентичност.
Българската сцена е сред малкото пространства, където обществото продължава
да търси смисъл, диалог и принадлежност. Устойчивостта на тези институции е
равнозначна на устойчивост на културния и социалния живот на страната.
Като следваща спешна стъпка е необходимо да се предприемат мерки за промяна
на Закона за закрила и развитие на културата, като се включат текстове, които да
гарантират адекватен обем на финансиране на сценичните изкуства, както и
актуализиране на методиката за финансиране на държавните културни институти.
Това следва да осигури достойни условия на труд, високо художествено качество,
партньорство с други участници в културната екосистема и устойчиво развитие на
сценичните изкуства в страната.
В този контекст настояваме за поетапно нарастване на дела за култура от БВП,
така че публичното финансиране да отразява реалния принос на сектора за
устойчивото икономическо и социално развитие на страната.
С оглед на изложеното, настояваме категорично Министерството на финансите да
предвиди посочените допълнителни средства в проекта за държавен бюджет за
2026 година, в тясно сътрудничество с Министерството на културата и
професионалните организации в сектора и очакваме среща в Народното събрание
през тази седмица за активен диалог за публичните финанси в областта на
културата.
С уважение,
Организатори на Форум за устойчиво развитие на сценичните изкуства в
България:
1. Проф. Пенко Господинов, зам.-ректор на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
2. Д-р Диана Андреева – Попйорданова, директор на Обсерватория по
икономика на културата и Център за медийни изследвания, аудиовизуална
политика и културни индустрии „доц. д-р Биляна Томова“, УНСС
3. Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България
4. Мирена Станева, директор на Българска музикална асоциация
5. Проф. Николай Йорданов, директор на Международния театрален
фестивал „Варненско лято“
