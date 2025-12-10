Бриджит Макрон се забърка във феминистки скандал

Брижит Макрон, се озова в епицентъра на скандал след публикуването на видео, в което съпругата на френския президент изрази подкрепа за комика Ари Абитан.
През 2021 г. той бе обвинен в изнасилване, но по-късно делото срещу него бе прекратено.
Срещата между Макрон и Абитан се е състояла на 7 декември, в навечерието на представлението на артиста в зала "Фоли Бержер". Ден по-рано шоуто му бе прекъснато от радикални феминистки, които скандираха "Абитан е изнасилвач". В отговор на въпрос от първата дама как се чувства, комикът признал, че е уплашен.
"Ако дойдат глупавите кучки, ще ги изхвърлим", казала Бриджит Макрон.
Думите на президентската съпруга предизвикаха остра реакция от множество известни личности, феминистки организации и представители на левия политически спектър.
Предшественикът на Еманюел Макрон на президентския пост - Франсоа Оланд, нарече изказването на първата дама като "вулгарно".
Лидерът на Зелените - Марин Тонделие, го определи като изключително сериозно и неподходящо за съпруга на държавен глава.
От кабинета на Брижит Макрон излязоха с разяснение, според което тя е искала да успокои уплашения артист, а не е имала намерение да критикува феминистките организации.
"Подкрепяйки тяхната борба, тя протестира срещу радикалните методи за проваляне на представление", се казва в него.
Въпреки това в социалните мрежи набира скорост кампания с хаштаг #salesconnes (глупави кучки), която изразява подкрепа за феминистката общност. Към нея се присъедини и Жудит Годреш, въз основа на чиито показания бяха повдигнати обвиненията срещу Абитан.
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
