Бриджит Макрон се забърка във феминистки скандал

Брижит Макрон, се озова в епицентъра на скандал след публикуването на видео, в което съпругата на френския президент изрази подкрепа за комика Ари Абитан.

През 2021 г. той бе обвинен в изнасилване, но по-късно делото срещу него бе прекратено.

Срещата между Макрон и Абитан се е състояла на 7 декември, в навечерието на представлението на артиста в зала "Фоли Бержер". Ден по-рано шоуто му бе прекъснато от радикални феминистки, които скандираха "Абитан е изнасилвач". В отговор на въпрос от първата дама как се чувства, комикът признал, че е уплашен.

"Ако дойдат глупавите кучки, ще ги изхвърлим", казала Бриджит Макрон.

Думите на президентската съпруга предизвикаха остра реакция от множество известни личности, феминистки организации и представители на левия политически спектър.

Предшественикът на Еманюел Макрон на президентския пост - Франсоа Оланд, нарече изказването на първата дама като "вулгарно".

Лидерът на Зелените - Марин Тонделие, го определи като изключително сериозно и неподходящо за съпруга на държавен глава.

От кабинета на Брижит Макрон излязоха с разяснение, според което тя е искала да успокои уплашения артист, а не е имала намерение да критикува феминистките организации.

"Подкрепяйки тяхната борба, тя протестира срещу радикалните методи за проваляне на представление", се казва в него.

Въпреки това в социалните мрежи набира скорост кампания с хаштаг #salesconnes (глупави кучки), която изразява подкрепа за феминистката общност. Към нея се присъедини и Жудит Годреш, въз основа на чиито показания бяха повдигнати обвиненията срещу Абитан.