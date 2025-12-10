''Пеевски е политически паразит, Желязков няма свободна воля''. Дебатът по вота на недоверие

Народното събрание обсъди вота на недоверие към правителството, внесен от 61 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България", АПС и МЕЧ.

Проекторешението е за гласуване на недоверие на Министерския съвет (МС) с премиер Росен Желязков във връзка с "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България". Гласуването ще се проведе утре, точно 24 часа след края на дебатите - в 13:30 часа.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков". През септември кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие, който беше най-единното усилие на опозицията в 51-ото Народно събрание. Тогава мотивите бяха за "несправяне в сферата на вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Преди началото на дебатите съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов представи мотивите на вота на недоверие. "Командването на Пеевски управляващите бута страната към икономическата пропаст. Бюджетът беше последната капка, която преля чашата на търпението на обществото", каза той. По думите му индустриалното производство намалява, а държавата стимулира инфлацията:

"Извън числата хората на площада усещат, че нещо не е наред. Това правилно усещане е заради политическия паразит Делян Пеевски, който изсмуква легитимността от всяка власт. Икономиката страда от прекомерната държавна намеса с корупционен корен, липсата на справедливо правосъдие и рейдърството от страна на Пеевски. Както и това, че начело на регулаторите се слагат некомпетентни хора, които да удрят едни и служат като чадър за други".

Божидар Божанов призова депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП и ИТН - да подкрепят вота на недоверие, защото с участието си във властта вредят на България и собствените си партии:

"Колкото по-дълго отказвате да признаете това пред себе си, толкова по-дълго ще продължи искрата на протестите. Вие властта сте я загубили вече, българите са свободни по душа."

Цончо Ганев от "Възраждане" заяви, че е позорно България да има правителство, за което е известно, че "целият МС е на разпореждане на Делян Пеевски". Според Ганев цялото мнозинство е опозорено от това, че изпълнява поръчките на един човек. По думите му заемите, изтеглени през 2025 г. и планирани за догодина, са рекордни. Ганев поясни, че става дума за "дългово загробване" за покриване единствено на текущи разходи, без добавена стойност.

Явор Божанков (ПП-ДБ) каза, че и в новия проектобюджет, приет вчера на първо четене в бюджетната комисия, няма нито една мярка в подкрепа на българските икономика и бизнес. "Този вот на недоверие е шанс да си подадете оставката, преди да е твърде късно", заяви той. Йордан Иванов (ПП-ДБ) попита кога Станислав Балабанов от ИТН ще усети влиянието на Пеевски във властта и кога от ГЕРБ ще вземат думата и ще "спрат да мълчат виновно".

Димо Дренчев от "Възраждане" каза, че новият проектобюджет за 2026 г. е почти същият като бюджета за 2025 г., което според него е добре. По думите му България не трябва да става гарант за поредните пари, които ще се изпратят на Украйна.

Ахмед Вранчев от АПС заяви, че провалът на това правителство тръгва от "превръщането на България в държава с главно "Д" с от "една корпулентна фигура", която управлява МС. "Който не влезе в тази схема получава проверки, задушаване. Това е система на подчинение", заяви депутат от формацията на Доган. По думите му става дума за цели региони и общини в България, подчинени на Пеевски.

Красимир Терзиев от ГЕРБ каза, че не вижда числа в мотивите на вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Обвини ги, че "говорят само популистки опорки за Пеевски", без да дават конкретни цифри като аргументи. Александър Иванов от ГЕРБ попита какво ще правят тези, които искат да свалят правителството, на прага на еврозоната без МС.

Мартин Димитров (ДБ) заяви, че индексът на НСИ показва тежко влошаване през ноември, невиждан през последните години. Заяви, че правителството бележи и "антирекорд" по отношение на бизнеса и резултатите на индустрията. "Тормозът над бизнеса започва да убива българската икономика. (...) Всички разбраха, че освен, че сте се самозабравили, искате да бъркате дълбоко в българските джобове", каза той. По думите му през 2026 г. българското правителство ще тегли по 53,3, млн. лв. заеми на ден, което е рекорд.

Финансовият министър Теменужка Петкова защити икономическата политика на правителството, като каза, че именно те са изготвили последния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и са направили възможно България да получи следващия транш от европейски средства. Въпреки думите ѝ България все още така и не е получила следващото плащане по ПВУ.

Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че с проектобюджета за 2026 г. парите за здравеопазване се замразяват, а заделените средства за ключови за обществото сектори като образование, наука, култура и спорт - спадат.

"Вие тук от тази трибуна казахте, г-н Желякозв, че до края на септември ще се реши проблема със заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Е, не е решен проблемът. И днес медицинските сестри протестират - и тях извадихте на площада. Сигурен съм, че не е Ваше решението 200 млн. лв. да се спестят точно от медицинските сестри, за да се върже втората версия на бюджета", каза Василев.

По думите му министърът на икономиката не може сам да си насрочи среща, "без да пита".

"Трябва да си подадете оставката, г-н Желязков - защото нямате свободната воля да работите в интереса на българските граждани и фирми. Кажете тук от трибуната, че ще инструктирате главния секретар на МВР заедно с НСО да свалят охраната на Пеевски и да спестим няколко милиона лева на българските данъкоплатци. Ако не - оставка!", заяви Асен Василев.

Теменужка Петкова обвини Асен Василев, че рязко е сменил мнението си за това иска ли ПП-ДБ оставката на правителството, или не. "Кой Ви накара да си смените мнението", попита го тя и го призова "да не лъже" за парите на младите лекари, защото те "са изведени в отделен ред". "Предвидили сме 30 млн. евро специално за лекарите специализанти, защото са ни важни", каза финансовият министър. Правителството е намерило и 100 млн. евро по програма за човешки ресурси, заяви тя.

Павела Митова от ИТН обяви, че България е първа по ръст на заплатите в ЕС и пета по растеж на икономиката. Обвини ПП-ДБ, че "мечтаят за пудели и пачки". Станислав Балабанов от ИТН припомни изказване на Асен Василев от 8 октомври 2023 г., че без ГЕРБ и ДПС нямаше да имаме енергийна диверсификация.

"А пък лидерът на МЕЧ, извинете ме г-жо председател - това не са мои думи, а публично изказване, в някакво интервю отпреди години нарече Асен Василев "абсолютен пе**раст". С него сега иска вот на недоверие", заяви Балабанов.

Призова ПП-ДБ "да не лъжат протестиращите". Асен Василев отговори лаконично на преразказаната обида, като попита Балабанов единствено: "усеща ли вече влиянието на Пеевски" в управлението.

Атанас Атанасов от "БСП-Обединена левица" каза, че този вот на недоверие единствено цели дестабилизиране на държавата и че те няма да го подкрепят. Венко Сабрутев (ПП) поиска 30 минути почивка, Рая Назарян даде 20 минути. Малко след подновяването на заседанието Любен Дилов-син призова Рая Назарян да извика всички депутати в залата, защото е "малко неудобно да има повече министри в залата".

Ивелин Михайлов каза, че от "Величие" ще подкрепят вота на недоверие, защото са на мнение, че България се е върнала във феодализма през 21 век.

След това дебатите приключиха - поради изчерпване на времето на основно изказващите се парламентарни групи.