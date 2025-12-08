Новата премиера на Дерида е ''Огледало на илюзиите''

На 7 декември Компания Дерида представи премиерата на новия си съвременен танцов спектакъл „Огледало на илюзиите“- представление, посветено на динамиката между вътрешната ни автентичност и образите, които създаваме за себе си в дигиталната реалност.

„Огледало на илюзиите“ е съвременно танцово представление, което изследва връзката между истинската ни същност и образът, формиран от личните ни проекции. В стремежа си да бъдем приети и харесвани хората постоянно контролират начина, по който биват възприемани. В социалните мрежи тази способност достига нови измерения – подбирани кадри, прецизно редактирани снимки, филтри и внимателно композиран дигитален образ. Технологичното развитие разширява виртуалните пространства за общуване, но и засилва усещането за неадекватност, подтиквайки към изграждане на все по-идеализирани версии на самите себе си.

Спектакълът разгръща този процес в драматична сценична среда, където идеалният виртуален образ и реалното тяло влизат в напрежение. Постепенно привидната хармония се пропуква, а сблъсъкът между очакванията и действителността води до болезнено, но освобождаващо разкриване на истинското „аз“. Чрез силата на движението, визуалните проекции и звуковия свят спектакълът превръща сцената в лаборатория на идентичността- място, в което дигиталните маски се разпадат, за да се появи отново човешкото в своята несъвършена автентичност.

Хореографията е на Живко Желязков, а на сцената участват танцьорите Вяра Болградова, Калина Вълчанова, Марина Попова и Симона Тодорова. Музиката е създадена от Иван Шопов, визуалната среда е от Ивелина Иванова, а фотографските изображения на проекта са от Ивона Машова.

Продуценти на спектакъла са Атанас Маев и Мира Георгиева.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” и на Столична община чрез Столична програма “Култура”.