Заради Израел ''Евровизия'' променя правилата си за гласуване

Песенният конкурс "Евровизия", в който България отново ще участва догодина, промени правилата си за гласуване. Причината е резултатът на последното музикално състезание, предава Би Би Си. Феновете вече ще могат да гласуват по 10 пъти вместо досегашните 20, а журитата ще се върнат за полуфиналите.

Опасения за злоупотреби с правилата на конкурса възникнаха, след като Израел оглави вота на публиката през май тази година и завърши на второ място след добавянето на точките от журито. Това се случи на фона на силни антиизраелски настроения сред феновете, които за втора поредна година изразиха недоволството си от участието на страната с протести и освирквания по време на шоуто.

Освен че ще увеличат правомощията на журито за сметка на публиката, организаторите също така ще забранят на певците и телевизионните оператори да участват в промоционални кампании от трети страни, включително и за правителства. Миналата година имаше съобщения, че израелска правителствена агенция е платила за реклами и е използвала държавни акаунти в социалните медии, за да насърчи хората да гласуват за Израел в надпреварата.

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн каза, че е имало силна обратна връзка от феновете след шоуто през 2025 г. и че те искат конкурсът да преосмисли внимателно правилата си.

"Имаше известни опасения, че наблюдаваме неправомерна реклама, особено от трети страни, може би правителства, която е непропорционална на останалата част от рекламата, която би трябвало да видите в шоуто", обясни Грийн.

По-рано тази година националните телевизионни оператори на пет държави – Нидерландия, Словения, Исландия, Ирландия и Испания, призоваха Израел да бъде изключен от "Евровизия" заради цивилните жертви по време на воeнните действия в ивицата Газа. Готовността за бойкот на Испания има особена тежест, тъй като страната е част от "голямата петорка" - основните държави, спонсориращи конкурса, които имат гарантирано участие на финала.

Друг член на петорката, Германия, пък застана зад Израел, както направи и Австрия - страната, която ще бъде домакин на конкурса през 2026 г.

Въпросът за участието на Израел трябваше да бъде решен на онлайн среща на представители на операторите на различните страни през ноември, но въпросът беше отложен за декември след примирето в Газа. Мартин Грийн каза, че се надява новите мерки да успокоят участниците.

На този етап изглежда, че бойкот може и да няма. Организаторите загатват, че предстоящото юбилейно издание на конкурса ще бъде най-голямото досега. Освен България тази година в състезанието ще се завърнат Румъния и Молдова, а Канада изяви желание да се включи за първи път. Как и кога това ще се случи, не е ясно.