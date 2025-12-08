Руската „Лейди Макбет от Мценска околия“ на Шостакович откри сезона в ''Ла Скалa'' с украински флашмоб

Публиката на миланската „Ла Скала“ възнагради с дванадесетминутни овации на крака гала премиерата на операта „Лейди Макбет от Мценска околия“ от Дмитрий Шостакович при откриването на сеона в неделя вечер, предаде Асошиейтед прес.

За втори път от началото на инвазията на Москва в Украйна през 2022 г. прочутата италианска сцена открива сезона си с руска опера, отбелязва АП. Докато гала премиерата на „Борис Годунов“ през 2022 г. предизвика протести на украинската общност заради акцента върху руската култура, премиерата на „Лейди Макбет от Мценска околия“ предизвика тих украински флашмоб в подкрепа на мира. Активисти от либерална италианска партия развяха украински и европейски знамена, за да привлекат внимание към защитата на свободата и европейската демокрация, заплашени от Русия на Путин, и да изразят подкрепа за украинския народ. Либералите подчертаха, че операта на Шостакович разглежда злоупотребата с власт и ролята на личната съпротива.

Постановката на руския режисьор Василий Бархатов разказва за падението на съпругата на търговец Катарина Измайлова в гибелен любовен триъгълник на фона на сталинския режим в Съветския съюз. Финалната сцена е потресаваща – съветски камион връхлита сватбено тържество, а двама герои загиват в пламъци.

Американското сопрано Сара Якубяк получи бурни аплодисменти и карамфили за изпълнението си на Катарина, което продължи 2 часа и 40 минути. Публиката приветства и диригента Рикардо Шаи, за когото това бе последната гала премиера като музикален директор на La Scala.

„Никой не очакваше такъв прием,“ каза Якубяк зад кулисите. „Просто съм много щастлива.“

Операта, създадена през 1934 г., показва положението на жените в Съветския съюз по времето на Сталин и е забранена само няколко дни след като Сталин я гледа през 1936-а – годината, белязала началото на Голямата чистка.

Други демонстранти пред кметството в Милано призоваваха за свобода за палестинците и край на колониализма, като бяха отделени от високопоставените гости с полицейски кордон.

Сред присъстващите на гала премиерата бяха министърът на културата Алесандро Джули, сенаторът Лилиана Сегре – оцеляла от Холокоста, кметът на Милано Джузепе Сала, както и италианските попзвезди Мамуд и Акиле Лауро.

Шаи и Бархатов работят по постановката от около две години след успеха си с „Борис Годунов“. Шаи определя представянето на „Лейди Макбет от Мценска околия“ на La Scala като „задължително“ и добавя, че операта на Шостакович „дълго е страдала и има нужда да навакса изгубеното време“.

Якубяк, на 47 години, изпълнява за втори път ролята на Катарина, която след убийство и престой в сибирски затвор се самоубива чрез самозапалване, като по този начин отмъщава на новата любовница на неверния си втори съпруг.

Постановката на Бархатов пренася действието в космополитен руски град през 50-те години на ХХ век – края на сталинизма, създавайки мрачна атмосфера в ресторант с арт деко детайли, въртяща се балюстрада и помещения за разпити. Въпреки трагичния сюжет, Бархатов описва историята като необичаен път към щастието и свободата, отбелязвайки, че много хора са загивали в онези времена в стремежа си към тях.