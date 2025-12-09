Панаир на книгата се открива в НДК

Софийски международен панаир на книгата се открива днес в НДК, ще се проведе и Международен литературен фестивал – София. Те се реализират от Асоциация "Българска книга" с подкрепата на Столичната община в Календара на културните събития на София от 9 до 14 декември.

Над 150 български издателства представят най-новите си заглавия, а литературният фестивал предлага богата културна програма с участието на повече от 20 български и международни автори, сред които Джанет Уинтърсън, Елизабет Костова, Жерар дьо Кортанс, Итамар Виейра Жуниор, Иън Макгуайър, Камел Дауд, Мари Ндиай, Мария Сарагоса, Нога Албалах, Тодорис Гонис, Урсула Олсен, Фредерик Льоноар, Велина Минкова, Йоанна Елми и Рене Карабаш.

Работно време е от 10 до 20 часа в делничните дни и в събота, в неделя - до 19 часа.

Днес от 19:00 ч. в Зала 7 на НДК ще бъдат връчени годишните награди за издателски проекти "Златен лъв". Церемонията ще се състои в рамките на официалното откриване на панаира и е сред акцентите на програмата, организирана от Асоциация "Българска книга". Ще бъдат връчени традиционните награди за най-добър издателски проект и издателски проект с най-голяма обществена значимост, а за първа година има и специален приз от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за книга с документален и научен принос.

На 11 декември от 11:00 ч. в сградата на Столичната община на ул. "Париж" № 1 ще се проведе Майсторски клас на писателката Джанет Уинтърсън.