Лидерът на Rammstein ще направи мултимедиен спектакъл (18 плюс) днес в София

Европейско турне на Тил Линдеман – Meine Welt („Моят свят“), минава през София днес, 8 декември, съобщават организаторите от Fest Team. Събитието е зала „Арена 8888 София“.

По думите им зрелищното мултимедийно преживяване е с възрастово ограничение 18+, а феновете могат да очакват впечатляваща сценография и изцяло нова продукция.

Европейската обиколка включва също така Лайпциг, Франкфурт, Амстердам, Лондон и други градове.

След успеха на соловото си европейско турне през 2023 г., Тил Линдеман иска да надмине всички очаквания. Лидерът на Rammstein е известен със своето радикално, безкомпромисно и неповторимо изкуство, обожавано от милиони фенове по света и неслучайно турнето е наречено „Моят свят“.

Тил Линдеман е германски певец, поет, композитор и актьор, роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите „Гита“ Линдеман. Преди да създаде Rammstein, Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein.