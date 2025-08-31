Пласидо Доминго и Хосе Карерас пяха пред 10 000 души на феста на Соня Йончева

„Гала в София” 2025 бе илюстрация на мотото на оперната прима, че „Културата е бъдещето”, пишат организаторите.

Пълен площад, красива музика, солисти от върха на световния оперен Олимп – след месеци на усилена подготовка продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events превърна площада пред Александър Невски в мащабна концертна зала на открито. „Гала в София 2025”, която се проведе на 28 и 29 август на площад „Св. Александър Невски” беше грандиозно културно събитие.

„Това е повече от сбъдната мечта за мен. Благодаря на екипа ми и на партньорите, че повярваха в този мой порив и го подкрепиха безрезервно. Щастлива съм, че имахме и толкова многобройна публика – благодаря на всеки, споделил тази незабравима емоция с нас”, заяви Соня Йончева, солист и продуцент на събитието.

В първата вечер българските почитатели се срещнаха с любимеца на световната публика сред тенорите – страстния, емоционален и чаровен Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева, по чиято покана той посети България за първи път, те създадоха една „Италианска вечер” – концерт с оперни шедьоври, филмова музика, любими канцонети.

Във втората фестивална вечер станахме свидетели на нещо безпрецедентно – титаните на глобалната опера Хосе Карерас и Пласидо Доминго за пръв път пяха заедно на една сцена в България. Легендите, прославили оперното изкуство по целия свят, поднесоха заедно със Соня Йончева много стилна програма от оперни класики, оперетни хитове и пламенна сарсуела. Тази среща между поколенията, жанровете и културите се случи в годината на 35-ия юбилей от създаването на великото трио „Тримата тенори” и на 90-ата годишнина от рождението на незабравимия Лучано Павароти.

Кулминационната точка на фестивала постави специалната изненада от Соня Йончева към публиката – трогателно изпълнение на емблематичната песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България”.

Музикалният съпровод на двата фестивални концерта беше под палката на маестро Найден Тодоров със Софийска филхармония.

“Гала в София” ще се завърне и през 2026 г.

"Гала в София 2025" се осъществи от продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events и с финансовата подкрепа на Министерство на културата, както и с институционалната, логистична и комуникационна подкрепа на Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Италия в София.

Грандиозното събитие на площад “Св. Александър Невски” бе реализирано с духовната благословия на Българската православна църква.

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компактдискът "Жорж" (2025).

Следващият грандиозен проект на SY11 Events е провеждането за първи път в България на най-престижния оперен конкурс в света - "Опералия", който ще бъде домакинстван между 20 и 26 октомври в зала "България".

