Европейската инициатива Campaign4Good достигна и до България с кампанията Childhood Redrawn (Детство нарисувано наново), която поставя във фокус един от все по-важните въпроси пред обществото – как да направим дигиталната среда по-сигурна за децата.

Кампанията, създадена от млади творчески професионалисти от INNOCEAN Berlin, е първата инициатива на Campaign4Good – програма на Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA), която насърчава младите таланти в комуникационната индустрия да използват силата на творчеството за решаване на значими обществени проблеми.

„Childhood Redrawn“ използва езика и визуалния свят на детските рисунки, за да покаже тъмната страна на дигиталната среда. Посланията насочват вниманието към проблеми като пристрастяващия дизайн на платформите, вредното съдържание и системите, които могат да влияят на поведението и преживяванията на децата онлайн. Кампанията е разработена на 23 езика и вече е представена на различни европейски пазари.

В България кампанията се реализира с подкрепата на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и Метрореклама, благодарение на които посланията достигат до аудиторията в София. Пана с визиите на кампанията са позиционирани на 22 локации в мрежата на Метрореклама в метростанции в столицата и ще се излъчват на дигитален екран в един от ритейл парковете в града.

С инициативата Campaign4Good цели не просто да привлече внимание към проблема, а да даде на хората ясен начин да поискат промяна. Кампанията подкрепя действията на фондация 5Rights за въвеждане на по-силни механизми за защита на децата онлайн – включително изискване технологиите, използвани от деца, да бъдат безопасни още по дизайн и по подразбиране.

„Децата в България, Белгия и навсякъде в Европа растат в една и съща дигитална среда, а техните семейства се сблъскват с едни и същи въпроси – докъде стига отговорността на платформите и как да защитим децата от пристрастяващия дизайн и рисковете онлайн. Комуникационната индустрия има силата да допринесе за промяната. Когато творческата енергия застане зад важна кауза, тя може да направи и най-сложния проблем видим и разбираем и да даде на хората възможност да поискат промяна. Благодарим на Метрореклама за щедрата подкрепа и на БАКА, че направи възможно кампанията да достигне до България.“, коментира Чарли Стоуни, главен изпълнителен директор на EACA.

Кампанията има и европейско измерение – през септември посланията ѝ бяха представени пред Европейския парламент в Страсбург в навечерието на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В речта си тя обяви планове за EU Kids Act, насочен към засилване на защитата на децата онлайн, включително по отношение на вредните и пристрастяващи онлайн преживявания.

Кампанията е покана към всички, които имат отношение към бъдещето на децата, да се включат в разговора за това как изглежда една по-сигурна дигитална среда – и каква роля може да има комуникационната индустрия в създаването ѝ.

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