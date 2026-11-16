Робърт Патинсън е обявен за новия Джеймс Бонд, а в социалната мрежа на Агент 007 беше пусната снимка на актьора с пистолет и облечен в смокинг, съобщи Би Би Си, цитирайки Amazon MGM Studios.

Звездата от „Батман“ ще бъде седмият актьор, който ще играе Бонд в официалната филмова поредица. В последните пет филма ролята изпълняваше Даниъл Крейг, като последният е от 2021 г. със заглавие „Смъртта може да почака“.

Създателят на „Peaky Blinders“ Стивън Найт пише сценария за новия Джеймс Бонд, режисьор ще бъде Дени Вилньов.

През май Amazon MGM Studios обявиха, че процесът на кастинг е в ход, след като поеха контрола над франчайза за Бонд.

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