През ноември и декември Международният етнографски кинофестивал „ОКО“ ще представи украинско кино пред публиката в София, Пловдив и Стара Загора в рамките на проекта „ОКО пътува“.

Чрез силата на киноизкуството проектът разкрива пред международната публика украинската култура, история и преживяванията от войната, като създава пространство за диалог, взаимно разбиране и осмисляне на общото европейско минало и настояще.

Във време когато Русия води срещу Украйна не само въоръжена, но и информационна война, културата се превръща във важен инструмент за защита на истината. Украинското кино разказва за страната не на езика на пропагандата, а чрез човешки истории, историческа памет и опита на едно общество, което се бори за свобода. Именно тези истории екипът на „ОКО“ носи в България – страна, с която Украйна е свързана чрез общото европейско културно пространство, историческите пресечни точки, човешките връзки и голямата българска общност в Украйна - бесарабските българи.

Киното като пространство за културен диалог

„ОКО пътува“ е международна културна инициатива на екипа на Международния етнографски кинофестивал „ОКО“, която развива международния диалог чрез средствата на киноизкуството и популяризира украинското кино в чужбина.

Българската част на проекта ще представи украински филми, които разказват за човешки съдби, историческа памет, обществени промени, национална идентичност и преживяванията от войната.

„България е мой личен приоритет. Като етническа българка искам тя да знае истината за Украйна. Затова винаги се грижа най-напред и най-много нашите филмови истории да достигат до българската публика. Още от самото начало, всяка година чрез кинофестивала OKO представяме в България филми за Украйна, за да разкажем за себе си, да покажем преживяното от нас във войната и да споделим болката и надеждите си. Колкото повече се знае за Украйна, толкова по-малко място остава за пропагандата и отровеното мислене", казва Тетяна Станева - директор на Международния етнографски кинофестивал „ОКО“.

И добавя:

"През тези години успяхме да изградим стабилна публика и този път искаме да я изненадаме с нови филми. Това ще бъде нова среща със стари приятели. Ще се радвам да срещна и нови хора с техните въпроси и търсения. Ще дойдем лично, за да представим филмите и да поговорим за онова, което ни боли. Вярвам в силата на киното да преобръща представите и да оказва влияние. Вярвам също, че човешките истории от Украйна са важни и разбираеми за България и могат да направят двете страни по-близки, по-родни една на друга и по-обединени сред глобалния хаос около нас.“

За екипа на „ОКО“ тези прожекции не са просто възможност украинското кино да бъде представено в чужбина. Те са начин да се говори за Украйна чрез нейната култура, да се разказва истината за руската война и да се създава пространство за разговор, в който човешкият опит е по-силен от стереотипите и политическите манипулации.

Програма на прожекциите

30 ноември – София, кино „Влайкова“

18:00 ч. – „Последният Прометей на Донбас“, режисьор Антон Щука. 2025, 104 мин., Украйна.

1 декември – София, кино „Влайкова“

18:00 ч. – „Внимавайте: деца“, режисьорка Светлана Рудюк. 2025, 74 мин., Украйна.

2 декември – София, кино „Влайкова“

18:00 ч. – „Тя“, режисьорка Тетяна Станева. 2026, 84 мин., Украйна.

3 декември – София, кино „Одеон“

18:00 ч. – „Килхаус“ (Killhouse), режисьор Любомир Левицки. 2026, 152 мин., Украйна.

4 декември – Пловдив, кино „Лъки“

18:00 ч. – „Килхаус“ (Killhouse), режисьор Любомир Левицки. 2026, 152 мин., Украйна.

5 декември – Пловдив, кино „Лъки“

17:00 ч. – „Мъртва китка“, режисьорка Тетяна Станева. 2025, 73 мин., Украйна.

6 декември – Стара Загора, Народно читалище „Св. Климент Охридски“

16:00 ч. – „Тя“, режисьорка Тетяна Станева. 2026, 84 мин., Украйна.

18:00 ч. – „Внимавайте: деца!“, режисьорка Светлана Рудюк. 2025, 74 мин., Украйна.

7 декември – Стара Загора, културен център

19:00 ч. – „Мъртва китка“, режисьорка Тетяна Станева. 2025, 73 мин., Украйна.

Прожекциите ще се проведат с подкрепата на Посолството на Украйна в България.

В рамките на проекта „ОКО пътува“ през 2026 г. украински филми ще бъдат представени и пред публика в Полша и Унгария. На 21 и 22 ноември в украинския град Болград, в духовната столица на бесарабските българи и родината на ОКО ще се състои прожекция на три български филма: „Брънч за начинаещи“ на режисьорката Яна Титова, „Диви ягоди“ на режисьорката Татяна Пандурска и „Пакет Вечност“ на режисьорката Магдалена Илиева.

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