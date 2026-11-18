В професионалния спорт винаги има фигури, които се открояват над останалите. Те сякаш са родени, за да чупят рекорди, да карат хората да говорят само за тях, да вдъхновяват, да пренаписват правилата на играта. А когато говорим за хокея на лед в днешни дни, на преден план автоматично излиза името на Конър Макдейвид - суперзвездата на Едмънтън Ойлърс, който изпъква с уменията си със стика.

И дръзва да преследва постиженията не на кого да е, а на легендарния и недостижим Уейн Грецки.

Канадският капитан на Едмънтън започна сезон 2026/2027 по феноменален начин и вече подобри няколко рекорда, смятани за изключително трудни за достигане. На 29 години, Макдейвид (може да срещате изписване на името му и като МакДейвид) вече е носител на множество индивидуални отличия и е определян за един от най-класните хокеисти в историята на НХЛ. Макар и в кариерата му да продължава да липсва най-ценният клубен трофей - Купа Стенли.

Кой е Конър Макдейвид и какво го прави толкова специален в света на съвременния хокей на лед?

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Сезон, който може да влезе в историята на НХЛ

Конър Макдейвид наистина е сред спортистите, които не просто играят и постигат много - те се целят в рекордите на великите, които да запазят мястото им в историята. А настоящият сезон в Националната хокейна лига потвърждава всичко това. В интерес на истината харизматичният канадец е доста скромен както на леда, така и извън него. Той постоянно говори, че играта му е подчинена на отбора, че рекордите нямат значение, ако тимът не побеждава, че целият му фокус и като капитан е колективът. И с действията си го доказва.

Но все пак - след първите 23 мача на Едмънтън Ойлърс през сезон 2026/2027, Конър има невероятните 55 точки, постигнати с 13 гола и 42 асистенции. Това прави средно 2,41 точки на среща - показатели, които в съвременния хокей изглеждат почти фантастични. Макдейвид, наричан от феновете си Макджийзъс, има поне по точка във всеки един от 23-те двубоя на Ойлърс този сезон.

Канадецът е убедителен лидер сред реализаторите в НХЛ, като има преднина от 12 точки пред съотборника си Леон Драйзайтъл, който пък е №1 сред стрелците с 21 попадения, колкото има и Кътър Готие (Анахайм). Още по-впечатляващо е постоянството капитана.

При запазване на това темпо Макдейвид може да завърши с около 202 точки в рамките на 84 мача. За сравнение, абсолютният рекорд за най-много точки в един сезон е 215 и принадлежи на Уейн Грецки от 1985/1986 г.

Единственият хокеист в историята, който някога е преминавал границата от 200 точки за сезон, е именно Грецки, при това четири пъти. Дори великият Марио Лемю остава на крачка от това постижение със своите 199 т. през 1988/1989.

Рекордите, които Конър вече постави през 2026 г.

Още през октомври Макдейвид записа историческо постижение с 27 асистенции в рамките на месеца - повече от всеки друг играч в историята на НХЛ за този период от годината. Той събра общо 35 точки през октомври, което е третият най-силен резултат за месеца в историята на лигата.

Канадецът постави и нов рекорд с асистенция във всеки от първите 14 двубоя на своя отбор. Предишното върхово постижение беше 12 последователни срещи, а сред притежателите му беше… Грецки.

Нападателят стана също така хокеистът, достигнал най-бързо 30 асистенции в един сезон. За това му бяха необходими само 15 мача, с един по-малко от предишния рекорд на Грецки.

На 15 ноември, при победата на Едмънтън над Филаделфия с 5:2, Макдейвид изравни друго забележително постижение на легендарния си предшественик. Той достигна границата от 40 асистенции само за 22 срещи, колкото бяха необходими и на Уейн Грецки през сезон 1984/1985.

На 18 ноември звездата на Ойлърс удължи серията си с точки до 23 поредни мача от началото на сезона с гол и асистенция при победата с 5:2 над Флорида Пантърс. Така задмина постижението на Дани Хийтли от 2005/2006 г. По-дълги подобни серии в историята на НХЛ имат само Грецки (на три пъти) и Матс Сундин. Абсолютният рекорд е 51 срещи и също принадлежи на неповторимия Уейн Грецки. Второто място делят Грецки и шведа Матс Сундин - по 30 срещи, а Конър сега изравни на четвъртата позиция “краля” Уейн с по 23.

Номер 97 вече има място сред най-великите хокеисти в историята, но настоящата кампания му предоставя възможността да постигне нещо, което не е виждано от десетилетия. И най-важното - никой няма да оспори мястото му сред най-големите, ако вдигне над главата си Купа Стенли. Защото онези, които не го обичат, а те не са малко, включително и сред канадците извън провинцията на Едмънтън - Алберта, постоянно напомнят, че виртуозът все още не е спечелил най-важната купа.

От дете-чудо до капитан на Едмънтън

Конър Макдейвид е роден на 13 януари 1997 г. в Ричмънд Хил, провинция Онтарио, Канада. Още от дете проявява изключителен талант към хокея, а скоростта и техниката му на пързаляне правят впечатление дори сред по-големите.

Макдейвид, наричан галено и Дейви, се превръща в една от най-обсъжданите млади надежди на канадския хокей, още преди да започне кариерата си в юношеската лига на Онтарио с екипа на Ери Отърс. Там показва не само невероятни технически умения, но и способността да контролира играта, да намира свободни пространства и да създава положения за съотборниците си. Все качества, типични за играта му и днес.

През 2015 г. славният някога с величия като Грецки, Марк Месие, Яри Кури и Пол Кофи тим на Едмънтън Ойлърс го избира под номер едно в драфта на НХЛ. Само година по-късно, на 19 години, той вече е капитан на отбора, превръщайки се в най-младия капитан в историята на лигата.

Оттогава номер 97 се превръща в символ на Едмънтън. И в надежда Купа Стенли, спечелена пет пъти в периода 1984 - 1990 г., да се върне в града. Централният нападател впечатлява със скорост, контрол върху шайбата и почти невероятно умение да сменя посоката на движение. Често изглежда така, сякаш играе на различно темпо от останалите на леда. Изумява и с погледа върху играта, уменията си на плеймейкър, които го доближават до Грецки, Лемю, Стив Айзерман, Джо Сакич…

Скоростта на пързаляне в съчетание с техниката със стика е най-голямата разлика между него и много други нападатели. Докато някои разчитат основно на физическата мощ или силния си удар, Конър демонстрира ускорение, изключителен баланс и способност да взема правилни решения за части от секундата.

Единствено Купа Стенли все още липсва

За повече от десетилетие в НХЛ Конър Макдейвид е натрупал впечатляваща колекция от индивидуални отличия. Той вече е шесткратен носител на трофея “Арт Рос”, който се връчва на играча с най-много точки в редовния сезон, като последният му успех е от кампанията 2025/2026.

Три пъти е печелил “Харт Трофи” за най-полезен играч в лигата, а пет пъти е отличаван с наградата “Тед Линдзи”, която се присъжда след гласуване сред самите хокеисти. По този показател Макдейвид дели историческия рекорд с Уейн Грецки.

През сезон 2022/2023 канадецът поставя личния си рекорд със 153 точки - 64 гола и 89 асистенции. Тогава печели и отличието “Морис Ришар” за най-добър реализатор.

Голямата болка обаче остава липсата на Купа Стенли. Дейви достига финала с Едмънтън през 2024 и 2025 г., но и в двата случая Ойлърс отстъпва пред Флорида Пантърс. През 2024 г. дори загубеният финал в седем мача не успява да му попречи да заслужи “Кон Смайт трофи” за най-полезен играч в плейофите - рядко постижение в историята на лигата за някой, чийто отбор е претърпял поражение.

Сезон 2025/2026 носи поредно разочарование, след като Едмънтън отпада още в първия кръг на плейофите от Анахайм Дъкс. Тези неуспехи подхранват въпроса дали най-добрият хокеист на своето поколение ще успее да достигне до най-желания клубен трофей. А и за бъдещето му в краткосрочен план, тъй като договорът му с Ойлърс изтича през лятото на 2028 г.

Големите успехи и разочарования с националния отбор

Конър Макдейвид има и сериозни постижения с екипа на Канада. Един от най-запомнящите се моменти в международната му кариера идва през февруари 2025 г., когато отбелязва победния гол в продължението срещу САЩ на финала на турнира “Четирите нации”. Канада печели с 3:2, а попадението се превръща в един от най-обсъжданите моменти в хокейния свят.

През февруари 2026 г. той участва и на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. “Макджийзъс” записва рекордните за хокеист от НХЛ 13 точки в рамките на един олимпийски турнир и е избран за най-полезен играч и най-добър нападател.

Въпреки блестящото му представяне Канада губи финала срещу САЩ с 1:2 след продължение и остава със сребърните медали. Така към индивидуалните рекорди се прибавя още едно голямо разочарование - липсата на олимпийско злато.

Може ли Макдейвид да надмине Уейн Грецки?

Сравненията между Макдейвид и Грецки са неизбежни, особено предвид общата им връзка с Едмънтън Ойлърс. И двамата притежават невероятна способност да разчитат играта с ходове напред, да създават голови положения и да превръщат съотборниците си в по-добри хокеисти.

Разликата е, че Грецки играе в епоха, когато резултатността в НХЛ е значително по-висока. В съвременния хокей защитните системи са по-организирани, вратарите разполагат с по-съвременна екипировка и по-бързи реакции, а физическата подготовка е достигнала изключително високо ниво. Именно затова постиженията на Конър Макдейвид изглеждат толкова впечатляващи.

Дори да не подобри рекорда от 215 точки, той има реален шанс да запише един от най-резултатните сезони в историята на лигата. А ако най-сетне успее да прибави към статистиката си и Купа Стенли, дискусиите за мястото му сред най-великите хокеисти ще станат още по-интересни.

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