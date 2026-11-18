Робърт Патинсън е следващият Джеймс Бонд, се разбра вчера. Той е достатъчно известен с ролите си в сагата „Сумрак“, „Батман“ и „Одисея“, но ако изиграе Агент 007, популярността му ще отлети към стратосферата.

Патинсън вече се е утвърдил като многопластов актьор, звезда от екшъни и изпълнител на главни роли — вероятно затова е избран да влезе в образа на елегантния агент на британските тайни служби, пише Би Би Си.

В момента той е на 40 и е няколко години по-възрастен от другите кандидати, на които се залагаше за ролята, но е и най-известният от тях. Може би именно това обстоятелство е било решаващо за студията Amazon-MGM, отговорна за новата част от франчайза: компанията несъмнено отчита потенциалните приходи от боксофиса.

Любимец е не само на публиката, но се полза с благосклонността на критиката.

След като Патинсън изигра водещия на американското телевизионно шоу „Хванете хищника“ (To Catch a Predator) в криминалния трилър „Прайм тайм“ (Primetime), вестник Independent го нарече „достоен за „Оскар“, а The Times — „превъзходен“.

Той изигра ключова роля за успеха на „Батман“ (2022), който постигна втория по големина резултат в боксофиса в Северна Америка за периода на пандемията от COVID-19 (отстъпвайки единствено на „Спайдърмен: Няма път за вкъщи“). Според британския вестник The Guardian Патинсън е надарил своя „мрачен“ герой с „привлекателна уязвимост“.

А в мрачната романтична комедия „Драма“ (The Drama) той и неговата колежка от филма представиха може би една от най-добрите си актьорски работи в кариерата. Това е един от трите филма, в които той се появи със Зендея тази година — заедно с „Одисея“ и „Дюн: Част трета“.

Джеф Безос заяви, че е взел „най-активно участие“ в избора на Робърт Патинсън за ролята на новия Джеймс Бонд. Говорейки на международна технологична конференция, организирана от американското новинарско издание Semafor, шефът на Amazon призна, че първоначално е бил против кандидатурата на Патинсън, тъй като той „и без това е твърде известен“.

„В Роб имаше нещо специално“, каза Безос.

Изборът на Патинсън за ролята на Бонд съвпадна с мащабни съкращения и консолидация в холивудските филмови компании, където на студиите им става все по-трудно да привличат зрители в киносалоните.

По думите на експерти от филмовата индустрия, Патинсън се е смятал за надежден избор, който точно би могъл да привлече публика. Студията предпочете да не рискува, като покани за ролята по-малко известен актьор, който би могъл да расте и да се развива заедно с франчайза.

Кой е Робърт Патисън

Патинсън е роден в Барнс, в югозападната част на Лондон. Баща му се е занимавал с продажба на класически автомобили, а майка му е работила в модна агенция; той има две по-големи сестри.

Интересът му към актьорското майсторство се проявява още в училищните години, когато започва да посещава театрален клуб в Барнс.

„Ако не беше този малък клуб, вероятно нямаше да стана актьор — призна той през 2008 г. в интервю за местното издание Your Local Guardian. — Първоначално отидох там само защото имаше много хубави момичета. В началото работех зад кулисите, а започнах да играя, когато всички способни момчета си отидоха и се оказах единственият, който беше достатъчно висок за главната роля. Странно е, но може би точно онези представления бяха най-хубавото, което съм правил, и това, с което се гордея най-много.“

Първата си голяма роля в кино получава преди повече от 20 г. — играе Седрик Дигъри във филма от 2005 г. „Хари Потър и огнения бокал“. Въпреки че персонажът е второстепенен, това се оказва достатъчно, за да му обърнат внимание. Три години по-късно получава главната роля в първия от петте филма от сагата „Сумрак“. Той играе вампира Едуард Кълън, влюбил се в обикновената смъртна Белa, чиято роля изпълнява Кристен Стюарт.

Филмите, базирани на вече невероятно популярните книги на Стефани Майер, до 2012 г. събират над 3 милиарда долара в световния боксофис и образът на съблазнител е залепен за Патинсън.

В началото на кариерата си той признава, че му е било трудно да се справя с тълпите от възхитени и шумни фенове.

„Макар че това е част от работата, понякога ми се струва, сякаш са им платили, за да идват и да ми крещят в седем и половина вечер — казва той. — Мисля, че за такъв брой фенове не може да се подготвиш. Не знам защо все още не свиквам, но всеки път това просто ме смазва.“

100-те най-влиятелни

През 2010 г. списанието Time го включва в списъка на 100-те най-влиятелни хора, отбелязвайки пророчески, че „не сме видели и десетата част от това, на което е способен на екрана“.

След успеха на „Сумрак“ Патинсън получава възможност да изпробва себе си в други проекти. Той работи с редица утвърдени режисьори на независимото кино: през 2012 г. играе във филма на Дейвид Кроненбърг „Космополис“, през 2015 г. — във филма на Вернер Херцог „Кралицата на пустинята“, а през 2019 г. — във филма на Робърт Егърс „Фарът“.

В интервю за Screen Daily Патинсън обяснява защо се съгласява за ролята в психологическия хорър „Фарът“: той казва на Егърс: „Просто искам да направя нещо странно“. Въпреки това още през следващата година се връща в сферата на големобюджетното кино: играе в научнофантастичния трилър „Тенет“ на режисьора Кристофър Нолан, а през 2022 г. — във филма „Батман“ на режисьора Мат Рийвс, където негови партньори на снимачната площадка са Зоуи Кравиц и Пол Дано.

В интервю за Screen Daily Патинсън обяснява защо решава да се върне към мащабните проекти: „Може би се опитвах да направя нещо противоположно на това, с което се занимавах дотогава. В даден момент започнах да мисля: „Наистина искам да се захвана за нещо голямо. Дълго време не работех по филми с огромен бюджет. Но подходът ми към работата остава абсолютно същият“, казва той.

„Батман“ получава предимно положителни отзиви, а Патинсън печели нови почитатели.

През 2025 г., появявайки се на червения килим на премиерата на научнофантастичната черна комедия „Мики 17“ — новия филм на режисьора на „Паразити“ Пон Джун Хо, — Патинсън отбелязва, че се чувства странно от факта, че сега сред феновете му преобладават мъже.

„Цяла купчина мъже — това е нещо необичайно за мен!“, казва той пред агенцията Associated Press.

Личен живот

Личният живот на Патинсън често привлича вниманието на пресата — по-специално предишните му връзки със Стюарт, а след това с певицата FKA Twigs.

От 2018 г. той е във връзка с манекенката Суки Уотърхаус. През декември 2023 г. двойката обявява годежа си, а през март се ражда първото им дете — дъщеря. С ролята на Джеймс Бонд графикът на Патинсън ще бъде изключително натоварен — според наличната информация следващата част от „Батман“ с негово участие е планирана за 2028 г.

Все пак значително ще улесни живота му фактът, че бъдещият агент 007 вече е работил с режисьора на 26-ия филм за Бонд — Дени Вилньов, който също режисира „Дюн: Част трета“.

Патинсън високо отзивателно говори за режисьора след съвместната им работа, въпреки че снимките са протекли в изтощителна жега насред пустинята.

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